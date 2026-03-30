¿Quieres que la IA trabaje para tu negocio? Esto es lo primero que deberías automatizar según los expertos

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para las pequeñas y medianas empresas. En Colombia, cada vez más negocios buscan en estas herramientas una forma de responder más rápido a sus clientes, organizar mejor sus procesos y reducir la carga operativa. Sin embargo, el interés no siempre se traduce en resultados concretos.

En muchos casos, las pymes se quedan en la intención. Algunas no saben por dónde empezar, otras dependen completamente de terceros para hacer ajustes simples y varias terminan implementando soluciones que no responden a sus necesidades reales. El resultado es una inversión que no se traduce en eficiencia.

Frente a este problema, han surgido plataformas como MET, desarrollada por la colombiana Meteor IA, que propone crear agentes de inteligencia artificial a través de un chat guiado. La idea es reducir la complejidad técnica y permitir que cualquier empresa pueda configurar automatizaciones sin necesidad de programar.

Más allá de la herramienta, el debate de fondo sigue siendo el mismo: cómo lograr que la inteligencia artificial realmente funcione dentro de una empresa y no se convierta en un gasto innecesario.

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Antes de implementar cualquier solución, expertos recomiendan que las empresas se detengan a evaluar algunos puntos básicos que pueden marcar la diferencia entre un uso efectivo y una mala decisión.

El primero es identificar el problema concreto que se quiere resolver. Automatizar por tendencia o presión del mercado suele llevar a resultados poco útiles. Tareas como la atención al cliente, el seguimiento comercial, la gestión de citas o la respuesta a preguntas frecuentes suelen ser buenos puntos de partida.

También es necesario definir qué procesos pueden automatizarse y cuáles no. Las tareas repetitivas, basadas en reglas claras, suelen adaptarse mejor a un agente digital. En cambio, situaciones complejas, reclamos o decisiones que requieren criterio humano todavía necesitan intervención directa.

Automatizar sin perder el control

Otro aspecto clave es la facilidad para hacer cambios. En muchas pymes, modificar un mensaje, ajustar horarios o corregir respuestas depende de un proveedor externo, lo que ralentiza la operación. Una herramienta útil debería permitir ajustes rápidos sin complicaciones técnicas.

A esto se suma la supervisión. Aunque la inteligencia artificial ejecute tareas de forma automática, siempre debe haber una persona encargada de revisar su funcionamiento, detectar errores y decidir cuándo una conversación debe pasar a un humano.

Finalmente, está la medición de resultados. Implementar un agente de IA sin indicadores claros impide saber si realmente está generando valor. Variables como tiempos de respuesta, número de clientes atendidos o reducción de carga operativa ayudan a evaluar su impacto.

De acuerdo con Daniel Vargas, cofundador de Meteor IA, el avance de estas tecnologías depende de que más empresas puedan probar soluciones en procesos específicos, medir su desempeño y hacer ajustes de manera sencilla.

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En Colombia, el interés por la digitalización empresarial viene acompañado de inversión pública. El Ministerio TIC reportó que en 2025 la estrategia PotencIA Digital destinó cerca de 42.500 millones de pesos para apoyar a 1.000 pymes en la adopción de tecnologías.

En ese contexto, herramientas como MET buscan cerrar una brecha frecuente: la distancia entre el entusiasmo que genera la inteligencia artificial y la dificultad de aplicarla correctamente en negocios pequeños y medianos.

Para sectores como comercio, educación, salud o servicios, la automatización puede ser útil si se aplica en tareas específicas y de alto volumen. La recomendación es avanzar paso a paso, medir resultados y evitar implementar soluciones sin un objetivo claro.