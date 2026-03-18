Empresas extranjeras están contratando más colombianos: estas son las áreas clave

La contratación de talento colombiano por empresas internacionales volvió a crecer con fuerza en 2025. Un informe de la compañía Deel revela que este tipo de vinculación aumentó un 49 % durante el último año, una cifra que confirma el avance del país en el mercado laboral global.

El dato ubica a Colombia como el cuarto país de América Latina con mayor número de profesionales contratados por compañías extranjeras. La cifra supera el ritmo de mercados como Argentina, que registró un crecimiento del 24 %, y se acerca al comportamiento de economías como Brasil y México, que alcanzaron el 53 %.

El informe también señala un cambio en el tipo de oportunidades que están recibiendo los colombianos. Ya no se trata únicamente de roles operativos o de soporte, sino de posiciones más especializadas y estratégicas dentro de organizaciones globales.

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Estados Unidos se mantiene como el principal destino del talento colombiano, seguido por México y Chile. Estos tres países repiten como los mercados más activos, lo que muestra una estabilidad en la demanda. Sin embargo, hay nuevas dinámicas en crecimiento. Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica y Reino Unido presentaron los mayores aumentos en contratación, con incrementos superiores al 50 %.

Entre los perfiles más solicitados destacan los desarrolladores de software, intérpretes y representantes de servicio al cliente. Esta combinación refleja tanto la demanda tecnológica como la necesidad de servicios globales en distintos idiomas.

Bogotá y Medellín ganan terreno

El posicionamiento del talento colombiano también se refleja en sus ciudades principales. Bogotá ocupa el segundo lugar entre las urbes de América Latina con mayor número de profesionales contratados internacionalmente, mientras que Medellín se ubica en la sexta posición.

Este resultado sugiere que los centros urbanos del país siguen consolidándose como hubs de talento exportable, impulsados por la conectividad digital, la formación profesional y el trabajo remoto.

En paralelo, Colombia no solo exporta talento. También está contratando profesionales de otros países de la región, especialmente de Argentina, México y Brasil. Esto muestra una dinámica más equilibrada, donde el país participa activamente en el intercambio laboral internacional.

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Otro punto relevante del informe está en los salarios. Durante 2025, los mayores incrementos se registraron en cargos con funciones analíticas y técnicas. Los analistas financieros lideraron con aumentos del 171 %, seguidos por gerentes de marketing (92 %), ingenieros Cloud DevOps (38 %) y gerentes de experiencia del cliente (33,3 %).

A nivel global, el reporte identifica tendencias que también impactan a Colombia. La contratación internacional se concentra en mercados como Reino Unido, Canadá y Alemania, especialmente en empresas tecnológicas y startups. Además, los roles relacionados con inteligencia artificial siguen en expansión, con un crecimiento acelerado en perfiles dedicados al entrenamiento de sistemas.

El estudio, basado en más de un millón de contratos en 150 países, confirma que el trabajo remoto y la contratación sin fronteras dejaron de ser una tendencia emergente para convertirse en una práctica consolidada. Para Colombia, esto implica una oportunidad, pero también una exigencia: competir en habilidades, especialización y dominio de idiomas frente a un mercado cada vez más amplio.

Imagen: Archivo ENTER.CO