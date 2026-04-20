Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus asumirá como CEO en 2026

Apple anunció una de las transiciones más relevantes de su historia reciente. La compañía confirmó que Tim Cook asumirá el rol de presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus será el nuevo director ejecutivo (CEO) a partir del 1 de septiembre de 2026. La decisión fue aprobada por unanimidad y responde a un proceso de sucesión planificado durante años dentro de Apple.

Cook continuará al frente de la compañía durante los meses previos al relevo, trabajando de forma directa con Ternus para garantizar una transición ordenada. Una vez en su nuevo cargo, seguirá involucrado en asuntos estratégicos, incluyendo la relación con gobiernos y actores clave a nivel global.

La salida de Cook del cargo de CEO marca el cierre de una etapa iniciada en 2011, cuando asumió tras el fallecimiento de Steve Jobs. Durante su gestión, Apple consolidó su posición como una de las empresas más valiosas del mundo. La compañía multiplicó su capitalización de mercado, amplió su presencia a más de 200 países y fortaleció su ecosistema de productos y servicios.

En ese periodo, Apple lanzó nuevas categorías como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. También impulsó su división de servicios digitales, que hoy genera ingresos anuales superiores a los 100.000 millones de dólares.

Un relevo con perfil técnico

El nombramiento de Ternus como CEO refuerza el peso del área de ingeniería dentro de Apple. El ejecutivo, que lleva más de dos décadas en la compañía, ha estado al frente del desarrollo de hardware en productos clave como el iPhone, el Mac y el iPad. Desde 2021 formaba parte del equipo ejecutivo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Su trayectoria incluye la supervisión de lanzamientos relevantes y avances en diseño, materiales y eficiencia energética. Bajo su liderazgo, Apple ha fortalecido aspectos como la durabilidad de sus dispositivos y la reducción de su impacto ambiental, incorporando materiales reciclados y nuevas técnicas de fabricación.

Además, Ternus ha participado en la transición hacia chips diseñados por la propia Apple, un cambio que permitió a la empresa tener mayor control sobre el rendimiento y la eficiencia de sus dispositivos. Este movimiento ha sido clave para diferenciar sus productos dentro del mercado tecnológico.

Te puede interesar: Entrevista: así funciona la identidad digital que usan los bancos en América Latina

El cambio en la cúpula directiva también incluye ajustes en el consejo de administración. Arthur Levinson, quien ha sido presidente no ejecutivo durante los últimos 15 años, pasará a desempeñarse como director independiente principal. Ternus, por su parte, se integrará al consejo a partir de septiembre.

Con este relevo, Apple busca mantener continuidad en su estrategia mientras incorpora una visión más centrada en la ingeniería y el desarrollo de producto. La compañía enfrenta una etapa en la que la innovación en hardware, los servicios digitales y la sostenibilidad seguirán marcando su rumbo.