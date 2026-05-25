Mientras muchas empresas en Colombia todavía discuten si la inteligencia artificial realmente vale la inversión, otras ya comenzaron a reorganizar equipos, automatizar procesos y hasta replantear la forma en la que trabajan sus empleados.

La diferencia entre unas y otras, según AMD, podría sentirse mucho antes de lo que parece.

ENTER.CO habló con Mónica Casas, experta del segmento empresarial de AMD, sobre el momento que atraviesan las compañías colombianas frente a la inteligencia artificial. Su diagnóstico señala que todavía existe desconocimiento, miedo a invertir y poca claridad sobre cómo aterrizar la IA dentro de la operación diaria.

“La IA por sí sola no funciona. Necesita del humano”, afirmó Casas durante la conversación.

La frase resume parte de la discusión actual alrededor de esta tecnología. Aunque herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini se popularizaron rápidamente, muchas empresas siguen usándolas apenas para tareas básicas y todavía no entienden cómo aprovecharlas realmente para mejorar productividad, automatizar procesos o analizar información.

Para AMD, uno de los principales problemas es que las compañías suelen enfocarse únicamente en el software y olvidan algo fundamental: el hardware.

Casas explica que la inteligencia artificial existe desde hace años, pero ahora el cambio está ocurriendo porque los equipos comenzaron a tener la capacidad suficiente para ejecutarla de forma eficiente.

Eso incluye desde servidores y centros de datos hasta computadores portátiles diseñados específicamente para tareas de IA.

La nueva preocupación de las empresas ya no es solo la nube

Durante años, la transformación digital estuvo asociada a mover información hacia la nube. Ahora la conversación empezó a cambiar.

AMD está impulsando una idea distinta: ejecutar inteligencia artificial directamente desde los dispositivos corporativos.

La razón tiene que ver con algo que hoy preocupa cada vez más a las empresas: la seguridad de los datos.

Casas explicó que muchas compañías están descubriendo que no toda la información puede enviarse a plataformas externas. En sectores donde existen datos sensibles, campañas confidenciales o proyectos estratégicos, depender completamente de la nube puede representar riesgos.

Por eso la empresa está apostando por computadores capaces de ejecutar tareas de IA de manera local, sin necesidad de enviar información constantemente a servidores externos.

La ejecutiva puso un ejemplo sencillo: una compañía de cosméticos que desarrolla una nueva campaña publicitaria podría usar inteligencia artificial para analizar ventas, proyectar tendencias o construir estrategias comerciales, pero sin exponer esa información fuera de la empresa.

Además de privacidad, también aparece otro beneficio: velocidad.

Cuando la IA se ejecuta directamente en el dispositivo, se reducen tiempos de respuesta y dependencia de conexiones externas.

AMD sostiene que esa transformación ya está cambiando el concepto del computador empresarial.

Ahora las empresas no solo revisan memoria RAM o capacidad de almacenamiento. También empiezan a mirar cuántas operaciones de inteligencia artificial puede procesar un equipo, cuánto tiempo seguirá vigente y qué tan preparado está para herramientas generativas.

Casas asegura que una de las mayores preocupaciones de los gerentes sigue siendo el retorno de inversión. Muchas compañías renuevan computadores cada tres años y temen comprar equipos que rápidamente queden obsoletos frente al avance acelerado de la IA.

La IA también está cambiando la forma de trabajar

La conversación alrededor de inteligencia artificial suele terminar en la misma pregunta: ¿va a reemplazar empleos?

AMD cree que el cambio será más complejo que eso.

Para Casas, la IA transformará funciones y abrirá nuevos perfiles laborales relacionados con automatización, análisis de datos y entrenamiento de modelos. Incluso menciona algo que ya empieza a aparecer en empresas y universidades: personas especializadas en crear instrucciones eficientes para sistemas de inteligencia artificial.

“La gente todavía necesita aprender cómo hablarle a la IA”, comentó.

La ejecutiva insiste en que la capacitación será tan importante como la tecnología misma.

Según explicó, muchas empresas todavía no saben usar correctamente herramientas que ya tienen disponibles. Desde funciones avanzadas en Copilot hasta automatización de tareas repetitivas, existe una brecha entre tener acceso a la IA y realmente entender cómo integrarla en el trabajo diario.

Ahí es donde AMD cree que comenzará a notarse la diferencia entre las compañías que ya iniciaron esa transición y las que siguen esperando.

Algunos sectores ya avanzan más rápido. Casas menciona especialmente al financiero y ciertas iniciativas públicas relacionadas con centros de investigación y desarrollo de inteligencia artificial en Bogotá.

Pero en buena parte del mercado todavía predominan las dudas sobre costos, inversión y adopción.

Para AMD, quedarse quieto puede terminar siendo más costoso.

La compañía considera que las empresas que comiencen ahora a trabajar con inteligencia artificial tendrán ventajas competitivas importantes en productividad, análisis de información y velocidad de respuesta frente a las que decidan esperar.

Casas incluso compara este momento con la llegada masiva de los computadores años atrás. Quienes comenzaron temprano entendieron más rápido cómo aprovecharlos. Los demás tuvieron que adaptarse después.

La diferencia es que ahora todo ocurre mucho más rápido.