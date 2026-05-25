La multa que recibieron Rappi y Grupo Financiero Banorte en México va mucho más allá de una sanción económica. La decisión de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) revela cómo las autoridades empiezan a vigilar con más fuerza el poder que están acumulando las plataformas tecnológicas dentro del sistema financiero.

La autoridad mexicana sancionó a ambas compañías con 19,9 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 1,15 millones de dólares, por ejecutar una operación empresarial sin autorización previa. Según la CNA, Banorte obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de Rappi desde julio de 2020, sin esperar el aval del organismo antimonopolio.

Aunque la cifra puede parecer pequeña para empresas de este tamaño, el mensaje sí resulta grande: las fintech y las apps tecnológicas ya no están operando en un terreno gris donde las reglas financieras avanzan más lento que la innovación.

La discusión no gira solamente alrededor de una multa. Lo que realmente preocupa a las autoridades es el crecimiento acelerado de las plataformas digitales que ahora ofrecen créditos, cuentas, tarjetas y otros servicios que antes estaban reservados para bancos tradicionales.

El negocio financiero que convirtió a Rappi en algo más que una app de domicilios

Hace algunos años, Rappi era vista únicamente como una plataforma de entregas. Hoy compite en servicios financieros con productos como RappiCuenta y tarjetas de crédito desarrolladas junto a entidades bancarias.

Ese movimiento también ha ocurrido con otras tecnológicas en América Latina. Las apps quieren quedarse más tiempo contigo, conocer mejor tus hábitos de consumo y convertir esa información en nuevos negocios financieros.

Por eso las autoridades antimonopolio observan cada vez más estas alianzas.

La CNA explicó que las concentraciones empresariales deben revisarse antes de concretarse porque pueden afectar variables sensibles como precios, calidad del servicio o la cantidad de opciones disponibles para los consumidores.

Te puede interesar: Visa lanza en América Latina pagos con inteligencia artificial que compran por ti

El punto central del caso es que Banorte habría adquirido capacidad de influencia dentro del negocio crediticio de Rappi antes de recibir autorización oficial. Para la autoridad mexicana, eso rompe una obligación legal diseñada precisamente para evitar ventajas indebidas en mercados altamente sensibles.

Y aquí aparece otro detalle importante: el sector financiero tiene reglas mucho más estrictas que otras industrias digitales porque cualquier cambio puede impactar directamente el bolsillo de millones de usuarios.

La presión regulatoria empieza a alcanzar a las big tech latinoamericanas

La sanción también refleja algo que viene creciendo en varios países: el endurecimiento regulatorio frente a las grandes plataformas tecnológicas.

Durante años, muchas startups crecieron bajo la lógica de “moverse rápido” mientras las leyes intentaban ponerse al día. Pero el tamaño que alcanzaron algunas compañías cambió completamente la conversación.

Rappi, Mercado Libre, Nubank y otras fintech regionales ya manejan pagos, créditos y productos financieros que compiten con bancos tradicionales. Eso obliga a los gobiernos a revisar cómo evitar concentraciones excesivas o posibles abusos de mercado.

Te puede interesar: Retraso en sistema del 4×1000 mantiene cobros que colombianos ya no deberían pagar

En el caso de México, la CNA insistió en que estas autorizaciones previas no son simples trámites administrativos. La entidad sostiene que, una vez ejecutadas ciertas operaciones, revertir sus efectos puede resultar muy difícil.

Hasta ahora, ni Rappi ni Banorte han entregado una postura pública incluida dentro de la resolución oficial. Sin embargo, la autoridad confirmó que ambas compañías todavía pueden acudir a tribunales especializados para intentar controvertir la sanción.

Mientras eso ocurre, el caso deja una señal para toda la industria tecnológica regional: las apps financieras ya están siendo tratadas con el mismo nivel de vigilancia que los grandes jugadores bancarios.