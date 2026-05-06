El impuesto del 4×1000 volvió al centro de la discusión en Colombia. Esta vez, no por un cambio tributario ni por una nueva reforma, sino por la demora en la puesta en marcha de un sistema que debía permitirles a millones de usuarios mover su dinero entre diferentes cuentas sin pagar este gravamen, siempre que no superen los 18,3 millones de pesos mensuales.

La alerta fue lanzada por Colombia Fintech, que advirtió que han pasado 501 días desde que venció el plazo establecido en la Ley 2277 de 2022 para implementar el mecanismo interoperable que haría posible este beneficio.

La situación, según el gremio, está generando un impacto directo en la experiencia financiera de los colombianos, al mantener costos adicionales en transacciones digitales que, por ley, ya deberían estar exentas.

Una promesa pendiente para los usuarios financieros

La reforma tributaria aprobada en 2022 introdujo ajustes para reducir barreras en el uso del sistema financiero digital. Uno de los cambios más relevantes fue modificar la forma en que se aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1000.

La norma estableció que las personas podrían mover recursos entre diferentes productos financieros a su nombre sin asumir este cobro, siempre y cuando el total mensual de transacciones no excediera las 350 UVT, equivalentes hoy a cerca de 18,3 millones de pesos.

Hasta ahora, el sistema exige que los usuarios marquen una sola cuenta como exenta. Esto significa que si una persona tiene varias cuentas bancarias o depósitos digitales, transferir dinero entre ellas puede generar el cobro del impuesto, incluso cuando se trata del mismo titular.

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El nuevo modelo debía eliminar esa restricción mediante una plataforma interoperable capaz de identificar, en tiempo real, el monto total movilizado por cada usuario en distintas entidades.

Según Colombia Fintech, la infraestructura técnica ya está prácticamente lista. El gremio asegura que cerca del 98 % del ecosistema financiero y fintech está conectado al sistema que permitiría comenzar a operar.

Por qué la demora afecta los pagos digitales

La implementación sigue frenada por la falta de lineamientos operativos por parte de la DIAN, entidad encargada de definir cómo debe funcionar el mecanismo.

Más allá del retraso administrativo, el impacto se traduce en costos adicionales para usuarios y empresas.

Aunque el 4×1000 parece un porcentaje pequeño, su efecto acumulado puede sentirse cuando el dinero pasa varias veces por el sistema financiero, ya sea en pagos, recaudos, transferencias o movimientos entre plataformas.

Para el sector fintech,¿Cómo pueden las fintech ayudar a que tu dinero no pierda valor en Latinoamérica? esto termina desincentivando el uso de medios digitales y mantiene una ventaja práctica para el efectivo, que no enfrenta este tipo de cargas.

El gremio sostiene que esta situación también limita la competencia entre entidades financieras, ya que dificulta que los usuarios distribuyan libremente sus recursos entre distintos productos sin asumir sobrecostos.

La discusión ocurre en un momento en que Colombia impulsa una mayor digitalización financiera y promueve herramientas para ampliar la bancarización.

Mientras no se active el sistema, millones de personas seguirán pagando un impuesto que, bajo las condiciones previstas por la ley, ya no deberían asumir.