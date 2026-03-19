La industria fintech sube la presión: nueva Junta quiere destrabar el acceso al dinero en Colombia

La industria fintech en Colombia decidió dejar atrás el diagnóstico y entrar en modo ejecución. Con la elección de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027, Colombia Fintech lanza un mensaje directo: el ecosistema quiere acelerar cambios concretos en regulación, acceso al crédito e inclusión financiera, en un momento clave para la economía del país.

El anuncio no se limita a un relevo institucional. La nueva Junta llega con un objetivo claro: convertir en realidad más de 120 propuestas incluidas en la Hoja de Ruta 2026-2030, un documento que recoge las principales apuestas del sector para modernizar el sistema financiero colombiano. La prioridad ahora es destrabar barreras que, según el gremio, siguen dejando a millones de personas por fuera del acceso a servicios financieros.

El contexto no es menor. En medio de discusiones sobre regulación, transformación digital y nuevos modelos de negocio, la fintech se posiciona como un actor con mayor peso en la conversación pública. La hoja de ruta incluye temas sensibles como cambios normativos, interoperabilidad, acceso a financiamiento y adopción tecnológica, puntos que históricamente han avanzado a un ritmo más lento que la innovación del mercado.

La nueva Junta está integrada por líderes de algunas de las compañías más influyentes del ecosistema, lo que refuerza la idea de una industria más articulada y con capacidad de incidencia. Más allá de los nombres, el mensaje es que el sector ya no solo propone, sino que busca ejecutar y medir resultados.

Desde el gremio, la postura es directa: el país no necesita más estudios, sino decisiones. En esa línea, el foco estará en impulsar conversaciones que no siempre son cómodas, pero que consideran necesarias para acelerar la inclusión financiera y mejorar la competitividad del sistema.

Lo que viene para el sector fintech en Colombia no apunta a cambios graduales. La apuesta es más ambiciosa: transformar la forma en que se diseñan, regulan y usan los servicios financieros en el país. El reto ahora será pasar del papel a los resultados.