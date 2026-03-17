Convertir el cupo de una tarjeta de crédito en dinero disponible ya no requiere ir a un cajero. Esa es la promesa de “Avances a cuenta”, una nueva función de la fintech Nu que permite trasladar saldo de la tarjeta directamente a una cuenta de ahorros desde el celular.

La herramienta ya empezó a desplegarse y está pensada para usuarios que utilizan su tarjeta como mecanismo de financiación. En la práctica, el cliente puede elegir cuánto dinero tomar de su cupo —incluso el total disponible— y recibirlo en su cuenta en cuestión de segundos.

El monto no llega como un retiro simple. Se convierte en una operación diferida, con la posibilidad de elegir entre una y 36 cuotas. Antes de confirmar, la aplicación muestra el costo de la transacción, incluidos los intereses, para que el usuario decida bajo qué condiciones asumir el crédito.

La función también apunta a sustituir los avances en efectivo que tradicionalmente se hacen en cajeros automáticos. En este caso, todo ocurre dentro de la aplicación, lo que reduce la necesidad de usar efectivo y elimina el desplazamiento físico. La compañía señala que las comisiones son menores frente a ese tipo de operaciones, aunque el costo final dependerá del número de cuotas y las condiciones del crédito.

Pruebas internas y ajustes técnicos

Detrás de esta funcionalidad hay un proceso técnico más amplio de lo que sugiere la experiencia de uso. Cada avance impacta distintos componentes del sistema financiero del usuario: el extracto de la tarjeta, los movimientos de la cuenta y los reportes asociados a ambos productos.

Esto implica que los cálculos de intereses, amortización y cobros deben integrarse de forma precisa. Un error en cualquiera de estos puntos podría generar inconsistencias en los valores que ve el cliente o en los montos que finalmente se cobran.

Para evitarlo, la empresa realizó pruebas internas desde enero bajo una metodología conocida como “dogfooding”. En este esquema, los propios equipos usan el producto antes de su lanzamiento público para identificar fallos en condiciones reales.

Cerca de 40 personas participaron en estas pruebas, siguiendo una lista de más de 20 tareas diseñadas para simular distintos escenarios de uso. El objetivo era validar desde operaciones simples hasta casos más complejos, como cambios en el número de cuotas o revisiones en los extractos.

Uno de los focos estuvo en la simulación de costos. El sistema debía reflejar con claridad cuánto terminará pagando el usuario según su elección, evitando diferencias entre lo que se muestra en pantalla y lo que aparece en el cobro mensual.

El lanzamiento de “Avances a cuenta” se da en un momento en el que las fintech amplían el alcance de sus productos de crédito. Más allá del pago de compras, estas herramientas empiezan a ofrecer liquidez directa sin intermediarios físicos.

Su uso dependerá de factores como la claridad de la información y la percepción de costo frente a otras alternativas. Por ahora, la apuesta se centra en trasladar una práctica común —el avance de efectivo— a un entorno completamente digital.