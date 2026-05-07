Visa lanza en América Latina pagos con inteligencia artificial que compran por ti

La inteligencia artificial ahora podrá comprar por ti: así funciona el nuevo programa de Visa en América Latina

La próxima vez que un asistente de inteligencia artificial reserve un vuelo, pague una suscripción o complete una compra sin que tengas que intervenir, buena parte de esa operación podría estar pasando por la infraestructura de Visa.

La compañía anunció el lanzamiento en América Latina y el Caribe de Visa Agentic Ready, una iniciativa con la que busca preparar a bancos y actores del ecosistema financiero para una nueva etapa del comercio digital: aquella en la que agentes de IA puedan ejecutar pagos de forma autónoma, segura y con tu autorización.

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La apuesta llega en un momento en que las herramientas basadas en inteligencia artificial están dejando de ser simples asistentes conversacionales para convertirse en sistemas capaces de tomar decisiones, ejecutar tareas y completar procesos complejos.

Para Visa, eso incluye también el momento del pago.

Cuando la IA no solo recomienda, sino que compra

El comercio agéntico plantea un cambio profundo en la experiencia de compra digital.

Hoy puedes pedirle a un asistente de IA que compare precios, sugiera productos o encuentre vuelos. El siguiente paso es que ese mismo sistema pueda completar toda la transacción.

Visa Agentic Ready está diseñado precisamente para probar ese modelo.

A través del programa, bancos emisores y socios tecnológicos pueden realizar pruebas controladas con tarjetas reales y comercios activos para validar cómo funcionaría un pago iniciado por un agente de inteligencia artificial.

Las pruebas incluyen procesos como inscripción de tarjetas, tokenización, autenticación y autorización de transacciones.

La meta es identificar ajustes técnicos y operativos antes de que esta tecnología llegue de forma masiva al mercado.

La región tiene condiciones que facilitan estos pilotos.

Según datos compartidos por Visa, la tokenización ya redujo el fraude en 70 % dentro de su red en América Latina y el Caribe, mientras que mejoró en 9 % las tasas de autorización de pagos.

Actualmente, cerca de la mitad del comercio electrónico regional ya utiliza tokens, una tecnología que reemplaza los datos reales de la tarjeta por códigos únicos para reducir riesgos.

Seguridad, control y pruebas reales

Uno de los mayores retos del comercio impulsado por IA está en garantizar que las decisiones automatizadas sigan bajo tu control.

Visa asegura que el programa opera sobre su infraestructura de seguridad existente, integrando autenticación biométrica, gestión de riesgos, identidad digital y sistemas de verificación que permiten confirmar que cada pago iniciado por un agente esté vinculado a una persona autorizada.

La idea es que puedas establecer límites, permisos y reglas específicas para que tu agente actúe.

Por ejemplo, permitirle gestionar compras recurrentes, reservar servicios o adquirir productos dentro de ciertos montos previamente definidos.

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El programa ya cuenta con decenas de entidades financieras participantes en la región.

Entre ellas aparecen bancos con presencia en Colombia como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Popular y BBVA, además de actores regionales como Banco do Brasil, BancoEstado, Santander, Scotiabank y Bradesco.

Para ti, esto todavía está en fase de prueba y no significa que mañana una IA comenzará a comprar automáticamente.

Lo que sí marca es una señal clara de hacia dónde se mueve el ecosistema financiero.

La automatización inteligente ya está entrando en una nueva etapa: pasar de asistirte a actuar en tu nombre.

Y si estos pilotos avanzan como espera Visa, pagar podría convertirse en una tarea casi invisible, delegada a sistemas que entienden tus preferencias, anticipan tus necesidades y ejecutan compras con autorización previa.