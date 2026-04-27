Dell Technologies: solo 36 % de compañías en Colombia tiene estrategia completa de ciberresiliencia ¿Cómo afecta esto?

Las empresas en Colombia están ajustando la forma en que enfrentan los ciberataques. La prevención sigue presente, pero ahora se suma otra prioridad: responder y retomar operaciones cuando ocurre un incidente.

Esa tendencia aparece en el más reciente informe de Dell Technologies, que revisa el nivel de preparación de las organizaciones frente a amenazas digitales. Los resultados muestran avances, pero también brechas en la capacidad de respuesta.

Solo el 36 % de las compañías cuenta con una estrategia de ciber-resiliencia completamente desarrollada. A esto se suma que más de la mitad considera que los directivos tienen una percepción más alta de la preparación real. Esta diferencia puede afectar la toma de decisiones en momentos críticos.

Las cifras también reflejan la presión que enfrentan las organizaciones. Según el MinTIC, el país registró más de 36.000 millones de intentos de ciberataques en 2024. El crecimiento de los servicios digitales ha ampliado los riesgos, en especial en sectores como el financiero, comercio y servicios.

La recuperación entra en la estrategia

El estudio señala que las empresas con estrategias más avanzadas tienen 2,3 veces más probabilidades de recuperarse tras un incidente. Esto reduce interrupciones y limita pérdidas económicas.

Aun así, hay debilidades. El 41 % reconoce que sus copias de seguridad no están suficientemente protegidas. En ataques como el ransomware, este punto puede definir si una organización logra continuar operando.

También hay fallas en la preparación práctica. Solo el 29 % afirma que sus simulaciones de ciberataques se acercan a situaciones reales. Sin pruebas frecuentes, los tiempos de respuesta pueden aumentar y el impacto se vuelve mayor.

“Hoy la diferencia no está solo en evitar ataques, sino en la capacidad de mantener la operación y recuperar la confianza en medio de una crisis”, explicó David Hernández.

IA y automatización ganan terreno

La inteligencia artificial empieza a tener un papel más amplio en la defensa digital. El 68 % de las organizaciones en América Latina planea invertir en herramientas de detección de amenazas basadas en IA en los próximos 12 meses.

Estas soluciones ayudan a automatizar tareas, reducir tiempos de respuesta y enfrentar la escasez de talento especializado. Las empresas con mayor desarrollo en ciber-resiliencia son hasta tres veces más propensas a usar estas tecnologías de forma anticipada.

El impacto se refleja en la operación diaria. La capacidad de recuperación influye en el cumplimiento de servicios, en la continuidad del negocio y en la relación con clientes.

Los datos muestran un cambio en la forma de medir la seguridad. No se trata solo de evitar incidentes, sino de la rapidez con la que una empresa puede volver a operar.