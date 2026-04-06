Lo que compran los colombianos revela cómo viven y planifican su día a día

El Hot Sale 2026 dejó más que cifras de ventas: reveló cómo los colombianos organizan su vida diaria y qué prioridades guían sus decisiones de consumo. Según Pablo Montoya Dávila, Director Comercial Marketplace de Mercado Libre Colombia, los celulares encabezaron las búsquedas, con más de 21 mil consultas centradas en marcas de alta gama como Apple y Samsung.

Pero la jornada no se limitó a la tecnología. Moda, deportes y climatización mostraron un crecimiento importante. Los ventiladores fueron uno de los productos más buscados, impulsados por las altas temperaturas, mientras que Adidas se destacó como la marca más consultada en ropa y artículos deportivos.

“El Hot Sale permite a los usuarios planificar su estilo de vida. No buscan solo productos, buscan soluciones que se ajusten a su día a día”, explicó Montoya Dávila en entrevista con Enter.co. Esto incluye tecnología, equipamiento del hogar y productos relacionados con bienestar físico y personal.

Compras que reflejan hábitos y prioridades

Los números muestran un cambio en el comportamiento del consumidor. Los usuarios compararon precios, evaluaron alternativas y priorizaron productos que respondieran a necesidades concretas. La demanda por consolas PS5, escritorios y accesorios de oficina evidencia que las compras digitales ya no son solo para artículos pequeños, sino para decisiones que impactan la vida cotidiana.

La confianza en el comercio en línea también se consolidó. Con más de 40,4 millones de búsquedas registradas durante el Hot Sale, ocho de cada diez colombianos realizaron al menos una consulta. Montoya Dávila destacó que la rapidez en la entrega y la seguridad de las transacciones son factores decisivos: “Recibir un pedido en 24 o 48 horas y saber que la compra es segura es lo que más valoran los usuarios”.

El evento también evidenció diferencias regionales. Bogotá y Valle del Cauca lideraron con 3,3 millones de búsquedas cada una, seguidas por Medellín con 1,9 millones y Atlántico con más de 517 mil. Para Montoya Dávila, esto muestra cómo la geografía y la infraestructura tecnológica influyen en los hábitos de consumo digital.

Más allá de los productos adquiridos, las compras del Hot Sale funcionan como un termómetro social. Revelan aspiraciones, hábitos de bienestar y prioridades de vida. La tecnología, el equipamiento del hogar y los productos deportivos reflejan cómo los colombianos planifican su día a día y equilibran sus decisiones de consumo con necesidades personales y estilo de vida.