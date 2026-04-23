Gobierno abre convocatorias para impulsar emprendimientos digitales en Colombia

La estrategia busca apoyar tanto a empresas que ya están en el mercado como a actores del ecosistema que trabajan en incubación y aceleración. El objetivo es ampliar las capacidades del país en innovación digital y facilitar que más proyectos escalen y lleguen a nuevos mercados.

En el frente de empresas digitales, el programa contempla dos líneas. La primera está dirigida a emprendimientos que ya tienen un modelo de negocio en marcha. En este grupo se seleccionarán 110 empresas que hayan validado su producto y generado ventas. Los beneficiarios recibirán mentoría especializada, acompañamiento técnico y herramientas para mejorar su estrategia comercial.

La segunda línea apunta a emprendimientos en fase de producto digital. En este caso, se elegirán hasta 60 equipos que necesiten fortalecer su desarrollo tecnológico y su propuesta de valor. El acompañamiento incluye asesoría para cerrar brechas en su nivel de madurez digital y mejorar su oferta.

Las personas interesadas deben revisar los requisitos específicos de cada convocatoria y completar el proceso de inscripción en las plataformas habilitadas por las entidades organizadoras. Allí encontrarán detalles sobre fechas, criterios de selección y beneficios.

Apoyo a regiones y actores del ecosistema

El programa también pone el foco en las regiones, con convocatorias dirigidas a organizaciones que acompañan emprendimientos. Una de ellas es la de Promotores Regionales de Incubación, que seleccionará entidades con experiencia para liderar procesos de transferencia de conocimiento. Estas organizaciones podrán replicar metodologías y fortalecer capacidades en distintos territorios.

Otra convocatoria está dirigida a Actores Regionales, como cámaras de comercio, universidades y entidades sin ánimo de lucro. La propuesta busca mejorar o crear programas de incubación y aceleración que apoyen emprendimientos en etapas tempranas y de crecimiento.

Este componente incluye distintas fases. En incubación, se trabajará con iniciativas que están comenzando su desarrollo. En aceleración, el objetivo es impulsar empresas con potencial de crecimiento, mediante acompañamiento técnico y recursos de cofinanciación.

Las entidades seleccionadas recibirán apoyo para diseñar e implementar programas, además de acceso a redes y conexiones dentro del ecosistema nacional de innovación.

Quienes deseen participar deben cumplir con los requisitos definidos para cada convocatoria y presentar sus propuestas dentro de los plazos establecidos. La información completa está disponible en los canales oficiales del programa.

Con esta nueva fase, el Gobierno busca ampliar el alcance del emprendimiento digital en el país y generar más oportunidades para que proyectos tecnológicos se conviertan en motores de desarrollo económico en diferentes regiones.