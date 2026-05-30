Motorola mueve fichas en Colombia. La compañía anunció un cambio en la dirección local de su negocio y nombró a Álvaro Mazo Mejía como nuevo gerente general, una decisión que llega en un momento donde el mercado de celulares atraviesa una competencia intensa entre fabricantes tradicionales y marcas asiáticas.

La llegada del ejecutivo coincide con una etapa en la que las compañías móviles no solo pelean por vender smartphones. También compiten por construir ecosistemas de productos conectados, impulsar experiencias con inteligencia artificial y ganar usuarios en segmentos de precio cada vez más disputados.

Mazo asume la operación colombiana después de una carrera de más de dos décadas en cargos regionales y locales vinculados con ventas, marketing, desarrollo comercial y dirección de unidades de negocio.

Un nuevo liderazgo para un mercado más competido

El nuevo gerente general llega con experiencia acumulada en empresas de tecnología y consumo masivo, incluyendo responsabilidades ejecutivas en mercados latinoamericanos. Su perfil mezcla gestión comercial, lectura del comportamiento del consumidor y experiencia en expansión de negocios.

Su nombramiento ocurre mientras Colombia sigue siendo un mercado relevante para fabricantes de celulares que buscan crecer fuera de los segmentos premium. La competencia se concentra especialmente en dispositivos de gama media y ecosistemas de accesorios conectados.

Para Motorola, mantener participación implica responder a consumidores que hoy comparan precio, cámaras, batería, inteligencia artificial y años de soporte antes de comprar un dispositivo.

Los retos que tendrá Motorola en Colombia

Entre las responsabilidades del nuevo directivo estará coordinar la estrategia local, liderar equipos comerciales y acelerar oportunidades de negocio dentro del país.

El reto no es menor. Los fabricantes móviles enfrentan usuarios más exigentes y ciclos de renovación más largos, lo que obliga a las marcas a diferenciarse más allá del hardware.

Motorola también intenta fortalecer una propuesta centrada en dispositivos interconectados, donde smartphones, relojes inteligentes, audífonos y computadores funcionan como parte de un mismo ecosistema.

La compañía espera que el cambio de liderazgo permita acelerar esa apuesta mientras continúa compitiendo en uno de los mercados tecnológicos más activos de la región.

Más allá del relevo ejecutivo, el movimiento muestra cómo las marcas siguen reorganizando sus operaciones locales para defender espacio en un negocio donde la competencia cambia rápido y mantener relevancia requiere algo más que lanzar nuevos teléfonos.