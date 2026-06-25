¿Publicidad en la estratósfera? Esta compañía colombiana apuesta por ella

Mientras la mayoría de las empresas compiten por aparecer en redes sociales, buscadores y plataformas de video, una compañía colombiana cree que la próxima gran vitrina publicitaria está mucho más arriba: a decenas de kilómetros de la Tierra. Esa es la apuesta de Xelestia, una empresa recién creada que quiere llevar marcas a la estratósfera mediante lanzamientos que mezclan ingeniería aeroespacial, generación de contenido y visibilidad mediática.

La iniciativa nace en un momento en el que captar la atención del público se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las marcas. Frente a la saturación de anuncios en entornos digitales, Xelestia propone algo distinto: convertir cada misión estratosférica en un evento capaz de generar conversación y exposición más allá de los formatos publicitarios tradicionales.

Detrás del proyecto está Sebastián Valencia, ingeniero aeroespacial y aeronáutico con formación en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido. Junto a él participan profesionales del marketing, la publicidad y las relaciones públicas que buscan conectar el mundo aeroespacial con las necesidades de comunicación de las empresas.

Una nueva forma de hacer publicidad

La propuesta consiste en llevar elementos de marcas hasta la estratósfera, la capa de la atmósfera ubicada antes del espacio exterior. Aunque técnicamente no se trata de viajes espaciales, sí permite obtener imágenes y contenidos desde alturas poco habituales para campañas comerciales.

Según la compañía, cada lanzamiento se desarrollará bajo un esquema de acceso limitado para mantener la exclusividad de las marcas participantes. La idea no es vender espacios masivos, sino construir historias alrededor de cada misión.

La empresa proyecta superar el millón de dólares en ingresos durante 2026 apoyándose en este modelo, que combina producción audiovisual, tecnología y estrategias de posicionamiento.

Del marketing a los datos satelitales

Pero la publicidad es solo una parte del negocio. Xelestia también trabaja con información proveniente de satélites para ofrecer servicios a sectores como agricultura, monitoreo ambiental, planeación territorial y protección de infraestructura crítica.

A través de su unidad Xelestia Space, la empresa asegura que puede suministrar imágenes satelitales de alta resolución y herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial para convertir esos datos en información útil para empresas y organizaciones.

La visión de la compañía incluye además objetivos más ambiciosos para el largo plazo. Entre ellos figura el desarrollo de un cohete latinoamericano capaz de alcanzar el espacio, una meta que refleja el creciente interés de emprendedores y empresas de la región por participar en una industria que hasta hace pocos años parecía reservada para grandes potencias.

Por ahora, el reto inmediato será demostrar que existe mercado para una idea poco convencional: convertir la estratósfera en el nuevo espacio donde las marcas busquen destacar.