ENTREVISTA | “Colombia está liderando la adopción de IA en Latinoamérica”: Luis Caro, de AWS

Estuvimos en el AWS Summit Bogotá 2026, donde Amazon Web Services presentó los resultados del estudio Desbloqueando el potencial de la IA en Colombia, elaborado por Strand Partners. El informe muestra que la adopción de inteligencia artificial en las empresas colombianas pasó del 34% al 42% durante el último año.

El estudio también señala que unas 130.000 organizaciones del país ya incorporaron IA a sus operaciones y que el 64% de las empresas consultadas considera esta tecnología una prioridad estratégica. Las startups aparecen entre las compañías que avanzan con mayor velocidad en su adopción.

Durante el Summit hablamos con Luis Caro, líder del equipo de especialistas de industrias para América Latina en AWS, sobre este crecimiento y sobre los obstáculos que todavía tienen las empresas para aprovechar la inteligencia artificial. También conversamos sobre el impacto de estas herramientas en el empleo y sobre la siguiente etapa tecnológica: los agentes autónomos.

ENTER: AWS plantea que la inteligencia artificial está pasando de ser una tecnología experimental a una herramienta empresarial. ¿En qué momento está Colombia frente a esta adopción?

Luis Caro: Colombia está en un momento muy interesante. Consideramos que es uno de los países que está liderando la adopción de inteligencia artificial en Latinoamérica. Lo interesante de las cifras es que no estamos hablando solamente de empresas que ya utilizaban IA, sino de un crecimiento en la cantidad de organizaciones que están comenzando a incorporarla.

El 42% de las empresas ya está utilizando inteligencia artificial en su negocio y eso muestra una tendencia al alza. Cada vez más compañías reconocen que esta tecnología entrega valor real y que puede convertirse en un frente estratégico para sus negocios.

ENTER: ¿En qué sectores están viendo mayor velocidad en esta adopción?

Luis Caro: Estamos viendo adopción en todos los sectores del país. Hay startups, pymes y empresas grandes utilizando inteligencia artificial. Algunos avanzan un poco más rápido que otros, pero en general estamos viendo un nivel de innovación importante.

Las startups son las que están liderando. El 52% está utilizando inteligencia artificial y también encontramos que las startups que la usan tienen un crecimiento 3,5 veces mayor. Esto muestra que la tecnología está impactando diferentes industrias y no solamente a las grandes compañías.

ENTER: ¿Cómo ha cambiado la conversación con las empresas? Antes hablaban de migración a la nube y transformación digital, pero ahora llegan hablando directamente de inteligencia artificial.

Luis Caro: La conversación ha cambiado, pero la nube sigue siendo fundamental. Amazon tiene más de 20 años de experiencia utilizando inteligencia artificial. Desde que se creó la tienda en línea de Amazon hemos utilizado IA, por ejemplo, en los sistemas de recomendación.

Cuando AWS nació en 2006, permitimos que otras empresas utilizaran la misma tecnología de nube que utilizaba Amazon. En ese momento las conversaciones estaban relacionadas con migración, capacitación y pruebas de concepto. Hoy eso ha madurado y estamos viendo una nueva ola de inteligencia artificial generativa y, especialmente, de inteligencia artificial agéntica.

ENTER: ¿Qué significa esa inteligencia artificial agéntica y por qué está tomando tanta importancia?

Luis Caro: Estamos hablando de software que puede trabajar de manera autónoma, durante las 24 horas, y tomar decisiones para ejecutar determinadas tareas.

En AWS vemos tres capas. Una es la infraestructura, donde tenemos nuestros propios chips y también trabajamos con tecnologías como las de Nvidia para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Después está la plataforma, con servicios como Bedrock AgentCore, que permite incorporar agentes dentro del software que desarrollan las empresas.

Y finalmente están las aplicaciones que ya vienen con capacidades agénticas. Tenemos herramientas como Kiro, que ayuda a los desarrolladores a trabajar con agentes que pueden encargarse de determinadas tareas de programación. Eso permite que el desarrollador reciba el trabajo del agente, lo revise y lo incorpore a su software.

ENTER: Muchas compañías quieren implementar IA, pero todavía tienen dudas sobre por dónde empezar. ¿Cuál es el principal reto que están encontrando?

Luis Caro: El principal reto es la brecha de talento y la falta de conocimiento sobre inteligencia artificial. Muchas empresas tienen la preocupación de encontrar personas con las capacidades necesarias para utilizar la tecnología correctamente.

Por eso AWS tiene el compromiso de entrenar a 500.000 personas en Colombia para 2028. Ya llevamos 100.000 entrenadas en herramientas de inteligencia artificial.

El segundo reto es cultural. La IA no es solamente un asunto del área de tecnología. Tiene que involucrar a toda la empresa, desde el presidente hasta los empleados. Hay que aprender, experimentar y pensar cómo utilizar esta tecnología en cada parte del negocio.

ENTER: ¿Por qué Colombia se ha convertido en un mercado tan importante para la adopción de nuevas tecnologías?

Luis Caro: Colombia tiene varias ventajas estratégicas. Está en una posición geográfica importante, tiene cercanía con Estados Unidos y con otros países de Latinoamérica, y cuenta con una población con capacidades de bilingüismo.

También es un país donde históricamente ha existido apertura para adoptar nuevas tecnologías. A esto se suma que tiene un segmento de pymes muy grande. Estas compañías pueden moverse rápido porque tienen estructuras más pequeñas y los cambios organizacionales son más fáciles de implementar.

Además, tenemos un ecosistema de startups que está impulsando la adopción. Colombia ya ha desarrollado varios unicornios y Rappi fue uno de los primeros de la región. Eso ayuda a que las startups lideren y que el resto de la industria siga ese camino.

ENTER: La IA generativa requiere grandes capacidades de procesamiento y datos. ¿Qué papel juega la nube para que las empresas puedan acceder a estas tecnologías?

Luis Caro: La nube juega un papel extremadamente importante porque democratiza el acceso a centros de datos y capacidades de cómputo que muchas empresas no podrían construir por su cuenta.

Amazon hace grandes inversiones en infraestructura y después AWS permite que los clientes utilicen esas capacidades bajo un modelo de pago por uso. Los modelos de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de datos y capacidad de procesamiento. No todas las empresas tienen los recursos para hacer esas inversiones, pero sí pueden acceder a ellas a través de la nube.

ENTER: En Colombia también existe preocupación por el impacto de la IA en los empleos. ¿Cómo debería entenderse esta transformación?

Luis Caro: Nosotros vemos que la IA complementa al ser humano. Lo que estamos observando en los clientes que implementan exitosamente esta tecnología es que permite quitar tareas manuales, aquellas donde el trabajador aporta menos valor, y dedicar más tiempo a actividades que generan mayores beneficios para la empresa.

Por ejemplo, Alpina logró reducir de manera importante el tiempo que necesitaba para elaborar reportes. El empleado no deja de trabajar, sino que puede dedicar menos tiempo a construir el reporte y más a analizar la información.

También ocurre en ventas. La inteligencia artificial puede ayudar con tareas administrativas para que el vendedor dedique más tiempo a interactuar directamente con los clientes.

ENTER: Amazon también ha anunciado despidos en los últimos años. ¿Cómo se relacionan esos cambios con la inteligencia artificial?

Luis Caro: Hemos tenido noticias sobre despidos masivos, pero siempre hemos aclarado que esos procesos no han sido consecuencia de la inteligencia artificial. Han estado relacionados con temas de cultura, optimización y reorganización de la empresa.

Amazon es un negocio muy dinámico, con muchas unidades de negocio, y tenemos que evaluar constantemente cómo mantener una organización eficiente. Eso no tiene que ver directamente con la inteligencia artificial.

ENTER: ¿Cuál es la próxima etapa de la inteligencia artificial que veremos en los próximos años?

Luis Caro: Vamos a ver una democratización de los agentes. La siguiente frontera es la madurez de la inteligencia artificial agéntica. Estos sistemas pueden ser autónomos y tomar decisiones.

En retail y banca, por ejemplo, veremos comercio agéntico, donde un agente podrá buscar un producto por nosotros, comparar opciones y realizar una compra. También veremos relaciones entre empresas en las que los agentes podrán hacer compras y ventas de manera autónoma.

Otro campo será la inteligencia artificial física. Vamos a ver más robots y agentes interactuando con el mundo real. Es una tecnología que se mueve muy rápido y seguramente aparecerán nuevas aplicaciones a medida que se desarrollen nuevos modelos y capacidades.