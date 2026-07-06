La IA cambia Microsoft: 4.800 despidos y un duro golpe para Xbox

La carrera por dominar la inteligencia artificial está cambiando mucho más que los productos tecnológicos. Ahora también está redefiniendo el tamaño de las empresas. Microsoft anunció que despedirá a 4.800 empleados, una reducción equivalente al 2,1 % de su plantilla mundial, mientras continúa destinando cifras récord a infraestructura de IA. Las áreas más afectadas serán Xbox y el negocio de ventas comerciales.

Aunque la compañía insiste en que la inteligencia artificial no reemplazará directamente a los trabajadores despedidos, la reorganización deja una conclusión difícil de ignorar: el dinero y los recursos están migrando hacia el desarrollo de esta tecnología, obligando a las grandes empresas a replantear su estructura.

Los despidos llegan apenas un año después de otro ajuste que eliminó cerca de 9.100 puestos de trabajo, lo que confirma que Microsoft atraviesa uno de los mayores procesos de transformación de su historia reciente.

La inteligencia artificial se convierte en la prioridad

La empresa explicó internamente que la decisión responde a la necesidad de adaptar la organización a una industria que cambia con rapidez. Amy Coleman, directora de Recursos Humanos de Microsoft, señaló que la IA está modificando la forma en que trabajan los equipos, aunque aseguró que los cargos eliminados no serán sustituidos automáticamente por herramientas de inteligencia artificial.

El contexto financiero ayuda a entender la decisión. Microsoft mantiene una agresiva inversión para ampliar la capacidad de Azure y construir nuevos centros de datos capaces de soportar la creciente demanda de servicios de IA.

Solo en 2026, la compañía proyecta inversiones cercanas a US$190.000 millones, mientras que el gasto conjunto de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial superará los US$700.000 millones. La presión por rentabilizar esas inversiones también ha llevado a otras compañías, como Amazon y Meta, a reducir miles de puestos de trabajo durante este año.

Paradójicamente, la IA impulsa el crecimiento del negocio en la nube, pero al mismo tiempo incrementa los costos de infraestructura y obliga a revisar el gasto operativo.

Xbox paga el precio de la reestructuración

El impacto más visible se sentirá en la división de videojuegos. Cerca de 1.600 trabajadores de Xbox serán despedidos en esta primera fase y Microsoft prevé eliminar aproximadamente el 20 % de los empleos del área antes de finalizar el actual año fiscal.

La reorganización también contempla la venta de cuatro estudios de desarrollo y la evaluación de un quinto activo, dentro de un proceso que la empresa describe como un “reinicio” para su negocio de videojuegos.

Las cifras muestran por qué Microsoft tomó esta decisión. Durante los últimos cinco años invirtió más de US$20.000 millones en contenido, plataformas y subsidios para hardware, pero los ingresos anuales de Xbox disminuyeron cerca de US$500 millones en ese mismo periodo. A esto se suma el aumento del costo de los chips para centros de datos y memoria, que incluso obligó a incrementar el precio de las consolas Xbox cuando la demanda ya mostraba señales de debilidad.

Más allá del impacto inmediato sobre miles de trabajadores, el anuncio confirma un cambio que atraviesa toda la industria tecnológica. Las empresas ya no solo compiten por desarrollar la mejor inteligencia artificial; también están reorganizando sus negocios para financiar esa carrera. Microsoft acaba de demostrar que, en esta nueva etapa, incluso una división histórica como Xbox puede quedar en el centro de los ajustes cuando la prioridad pasa a ser la IA.