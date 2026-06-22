China golpea a 56 empresas de Estados Unidos y recrudece la guerra tecnológica

La guerra comercial entre China y Estados Unidos volvió a escalar. Pekín anunció nuevas restricciones contra decenas de compañías estadounidenses, una decisión que llega pocos días después de que Washington ampliara las medidas contra empresas chinas vinculadas a sectores estratégicos.

La ofensiva incluye controles de exportación para diez compañías de Estados Unidos y la prohibición de que entidades públicas chinas compren productos de otras 46 empresas. En total, son 56 compañías afectadas por una medida que refleja cómo la disputa entre ambas potencias sigue trasladándose al terreno tecnológico e industrial.

Entre las empresas señaladas por China aparecen fabricantes relacionados con minerales estratégicos, tecnología avanzada y defensa. A partir de ahora, las firmas chinas necesitarán autorizaciones especiales para venderles determinados productos o materiales considerados sensibles.

Una batalla que va más allá de los aranceles

Durante años, la confrontación entre Estados Unidos y China estuvo marcada principalmente por la imposición de aranceles. Sin embargo, el conflicto ha evolucionado hacia áreas mucho más sensibles para la economía global.

Hoy la competencia gira alrededor de los semiconductores, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, los minerales críticos y las tecnologías con potencial uso militar. En este contexto, las listas negras y los controles de exportación se han convertido en herramientas cada vez más frecuentes para limitar el acceso de la otra parte a recursos considerados estratégicos.

La decisión de Pekín surge después de que el gobierno estadounidense incluyera nuevas compañías chinas en sus registros de vigilancia por presuntos vínculos con el aparato militar del país asiático. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la respuesta no tardó en llegar.

Uno de los aspectos más relevantes de las nuevas restricciones es el papel de las tierras raras. Estos minerales son fundamentales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, chips y equipos de defensa.

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China domina gran parte de la cadena global de suministro de estos materiales, una posición que le otorga una importante ventaja en medio de la creciente rivalidad tecnológica con Estados Unidos.

Aunque varios analistas consideran que el impacto económico inmediato podría ser limitado para algunas de las compañías afectadas, la medida envía un mensaje claro. Pekín está dispuesto a utilizar su peso en sectores estratégicos para responder a las acciones de Washington.

La nueva ronda de restricciones demuestra que, pese a los intentos de diálogo entre ambos gobiernos, la competencia tecnológica entre las dos mayores economías del mundo continúa intensificándose. Y todo indica que la disputa por el control de las tecnologías y recursos que definirán la próxima década apenas está comenzando.