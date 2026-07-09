Ana María Londoño liderará el contenido de Netflix en Colombia

La llegada de una nueva directora de contenido marca un nuevo paso en la estrategia de Netflix para fortalecer su presencia en Colombia. La plataforma anunció el nombramiento de Ana María Londoño como Directora de Contenido para el país, una decisión con la que busca impulsar nuevas producciones locales y seguir llevando historias colombianas a una audiencia internacional.

Con más de 15 años de experiencia en la creación, desarrollo y producción de contenidos audiovisuales, Londoño asumirá la responsabilidad de liderar la estrategia de contenido de Netflix en Colombia. Su trabajo estará orientado a identificar proyectos con potencial internacional, acompañar el desarrollo de nuevas producciones y fortalecer la relación de la compañía con productores, directores, guionistas y demás integrantes de la industria audiovisual nacional.

El anuncio llega en un momento de intensa actividad para Netflix en el país. Durante 2026, la plataforma continúa ampliando su catálogo de producciones colombianas con títulos como Cien años de soledad Parte 2, Medusa, Palacio, En diciembre llegaban las brisas y Cómo perderlo todo, proyectos que reflejan la intención de seguir apostando por historias desarrolladas desde Colombia para audiencias de distintos mercados.

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Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, aseguró que la incorporación de Ana María Londoño responde al objetivo de acelerar el crecimiento de la compañía en el país. Según explicó, su experiencia y conocimiento del sector serán determinantes para impulsar nuevos proyectos y abrir más oportunidades para el talento colombiano.

Un año de expansión para las producciones colombianas

El nombramiento también coincide con un año simbólico para la empresa, que cumple 15 años desde el lanzamiento de su servicio en América Latina. En ese tiempo, Colombia ha ganado un lugar cada vez más importante dentro de la estrategia regional de producción de la plataforma, con series y películas que han logrado trascender el mercado local y llegar a millones de espectadores en distintos países.

La compañía considera que el crecimiento de la industria audiovisual colombiana ofrece condiciones favorables para desarrollar historias con identidad propia y proyección internacional. La incorporación de una dirección exclusiva para el contenido en Colombia apunta precisamente a consolidar esa relación de largo plazo con los creadores nacionales.

Aunque el anuncio corresponde a un cambio dentro de la estructura de Netflix y no a una convocatoria abierta, la designación de una responsable dedicada exclusivamente al contenido colombiano representa una señal de continuidad para productores, realizadores y empresas del sector interesados en desarrollar proyectos con alcance global.

Con este movimiento, Netflix busca fortalecer su presencia en uno de los mercados audiovisuales más activos de América Latina y ampliar el número de producciones hechas en Colombia que lleguen a su catálogo internacional.