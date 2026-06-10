Actores chilenos derrotan a Amazon: tribunal ordena millonario pago por contenidos en Prime Video

Un tribunal chileno emitió un fallo que podría tener repercusiones en la industria del streaming en América Latina. La justicia condenó a Amazon a pagar más de 6.500 millones de pesos chilenos (unos 7,3 millones de dólares) a Chileactores por no cancelar derechos de propiedad intelectual relacionados con interpretaciones audiovisuales disponibles en Prime Video.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que acogió una demanda presentada por el gremio de actores en 2023. Según la sentencia, Amazon deberá pagar exactamente 6.517 millones de pesos chilenos, además de intereses, reajustes, una multa adicional y los costos del proceso judicial.

Se trata de la primera vez que una plataforma de streaming es condenada en Chile por este tipo de incumplimiento, un hecho que podría convertirse en un precedente para otras compañías que operan en la región.

La acción judicial fue impulsada por Esperanza Silva, quien argumentó que la plataforma explotaba comercialmente obras audiovisuales en las que participan actores chilenos sin realizar los pagos establecidos por la legislación local.

Desde Chileactores calificaron la decisión como un hito para la protección de los derechos de los intérpretes en el entorno digital. Rodrigo Águila, director general de la organización, señaló que el fallo reafirma que las plataformas internacionales deben respetar las normas chilenas cuando obtienen ingresos en el país, independientemente de dónde se encuentren sus oficinas o servidores.

Te puede interesar: España aprueba ley para regular la inteligencia artificial con multas de hasta 35 millones de euros

El caso también es relevante porque el tribunal rechazó uno de los principales argumentos de la defensa de Amazon. La empresa sostuvo que los tribunales chilenos no tenían jurisdicción para conocer la demanda debido a que la compañía tiene sede en Estados Unidos. Sin embargo, la jueza concluyó que la actividad comercial desarrollada en Chile era suficiente para que el conflicto fuera resuelto bajo la legislación nacional.

La sentencia se suma a otras victorias judiciales obtenidas por Chileactores contra cadenas de cine como Cineplanet y Cinépolis. No obstante, es la primera vez que el gremio logra una resolución favorable frente a una plataforma de streaming.

El fallo todavía no está en firme y puede ser apelado ante instancias superiores. Aun así, expertos consideran que la decisión podría influir en futuras disputas relacionadas con derechos de autor y remuneraciones para artistas en servicios digitales, en un momento en que las plataformas de streaming concentran una parte cada vez mayor del consumo audiovisual en América Latina.