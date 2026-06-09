¿Por qué las empresas crecen, pero no venden?

Aunque tienen demanda, inversión y un producto validado, muchas empresas siguen enfrentando un mismo problema, ya que no logran convertir su crecimiento en ventas sostenibles. Según Ngrowth, el principal obstáculo está en la manera en que las organizaciones ejecutan su proceso comercial.

Con esa premisa, la firma peruana lanzó VendeX, un programa virtual de aceleración comercial dirigido a startups tecnológicas y empresas de servicios en Latinoamérica, con el que busca ayudar a ordenar y escalar sus procesos de venta.

La apuesta es ambiciosa, pues las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial colombiano y generan cerca del 80% del empleo, de acuerdo con la compañía. Aun así, muchas de ellas siguen encontrando dificultades para mejorar su productividad y escalar sus operaciones comerciales de manera sostenible.

El panorama también se repite en el ecosistema emprendedor. Después de validar un producto o servicio y conseguir sus primeros clientes, numerosas startups encuentran dificultades para sostener el ritmo de crecimiento. La dependencia de los fundadores para cerrar negocios, la ausencia de procesos estandarizados, la falta de indicadores claros y los equipos comerciales reducidos suelen convertirse en frenos para avanzar.

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“Muchas compañías llegan a un punto en el que venden, tienen clientes y un producto validado, pero no logran construir un sistema comercial repetible. Ahí es donde aparecen los cuellos de botella que frenan el crecimiento”, explican Nicole Carranza y Diego Morales, cofundadores de VendeX.

Frente a ese escenario, el programa plantea una metodología enfocada en aplicar mejoras directamente sobre el proceso comercial de cada empresa, con revisión de oportunidades reales de negocio, métricas de conversión, productividad de los equipos y estrategias de crecimiento.

Según sus fundadores, el método ya suma casos de éxito en la región. Uno de ellos es YaVendió, una startup peruana que opera con más de 100 marcas en distintos países de Latinoamérica. Tras estructurar su proceso comercial y estandarizar sus herramientas de ventas, la empresa logró duplicar su tasa de conversión, reducir significativamente las ausencias en reuniones comerciales y aumentar la productividad de su equipo.

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“Antes dependíamos demasiado de reuniones para cerrar negocios. Hoy contamos con un proceso mucho más claro y escalable”, explica Sebastián González, cofundador y CRO de la compañía.

Además del acompañamiento metodológico, el programa cuenta con aliados estratégicos como Seedstars, Oracle y Samu, que aportan capacidades en áreas vinculadas al crecimiento empresarial, la gestión comercial y el seguimiento de resultados.

La iniciativa está dirigida a founders, CEOs, líderes comerciales y responsables de áreas como ventas, marketing, revenue y customer success en empresas con entre 10 y 50 colaboradores. Para esta edición, la meta es reunir hasta 100 compañías de distintos países de Latinoamérica, con especial interés en Colombia y México.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de junio, mediante un proceso de aplicación que contempla la evaluación de las necesidades y objetivos comerciales de cada empresa. Con esta nueva versión, VendeX apunta a ampliar su alcance en la región y seguir acompañando a más compañías en la construcción de procesos comerciales escalables.