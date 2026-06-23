MinCIT e Icontec abren formación gratuita para más de 1.100 MiPymes ¿Cómo participar?

Las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus capacidades sin asumir costos adicionales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e Icontec anunciaron el lanzamiento de “Conectar para Crecer”, una iniciativa que ofrecerá capacitación gratuita a más de 1.100 MiPymes de diferentes regiones del país.

La propuesta llega en un momento en el que este segmento empresarial sigue siendo uno de los principales motores de la economía nacional. De acuerdo con cifras citadas por las entidades promotoras, las MiPymes representan el 99,5 % del universo empresarial formal colombiano, aportan cerca del 40 % del Producto Interno Bruto y generan más de la mitad del empleo formal.

El programa estará dirigido a empresas vinculadas con sectores considerados estratégicos dentro de la Política Nacional de Reindustrialización. Entre ellos figuran actividades relacionadas con la agroindustria, la construcción, la tecnología y la manufactura.

Formación certificada y acompañamiento especializado

Uno de los aspectos más relevantes de “Conectar para Crecer” es que no se limitará a ofrecer cursos teóricos. La iniciativa combinará capacitación certificada con apoyo técnico para ayudar a las empresas a aplicar los conocimientos en sus operaciones diarias.

Los participantes recibirán ciclos de formación de 22 horas con orientación práctica. Además, contarán con hasta 45 horas de acompañamiento técnico especializado durante un periodo que puede extenderse hasta cuatro meses.

El programa también contempla una intervención más profunda en 190 empresas seleccionadas, con el propósito de mejorar sus procesos, elevar estándares de desempeño y fortalecer su capacidad para competir en mercados más exigentes.

Según lo anunciado, la metodología será principalmente virtual, aunque incluirá actividades presenciales cuando las necesidades de las organizaciones así lo requieran.

¿Cómo puede beneficiar a las empresas participantes?

Más allá de la capacitación, la iniciativa busca resolver una de las dificultades más frecuentes de las MiPymes: acceder a nuevas oportunidades de negocio y establecer relaciones con actores de mayor tamaño dentro de las cadenas productivas.

Por esta razón, el proyecto contempla espacios de conexión con encadenamientos productivos que podrían facilitar nuevas alianzas comerciales y ampliar las posibilidades de crecimiento de las empresas beneficiadas.

La combinación de formación, asesoría técnica y acercamiento a potenciales socios empresariales puede convertirse en una herramienta útil para organizaciones que buscan aumentar su productividad, mejorar su competitividad y prepararse para responder a las exigencias del mercado actual.

La convocatoria ya se encuentra abierta y los cupos son limitados. Las MiPymes interesadas podrán postularse para participar en este programa nacional que pretende fortalecer el tejido empresarial colombiano y brindar herramientas prácticas para que más negocios puedan crecer, innovar y ampliar su alcance dentro de la economía del país.