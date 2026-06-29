iPhone Ultra plegable en negro: así luce la maqueta filtrada

El iPhone Ultra plegable vuelve a aparecer en una nueva filtración, esta vez a través de una maqueta en color negro que deja ver con mayor detalle su diseño, dimensiones y distribución de cámaras y botones. El dispositivo, también identificado en algunos reportes como iPhone 18 Ultra, sigue sin ser confirmado oficialmente por Apple.

Apple no ha confirmado este producto. La información proviene de maquetas (dummy units) y de pruebas físicas con prototipos utilizadas por fabricantes de accesorios para desarrollar fundas y otros accesorios antes del lanzamiento. Aunque estos modelos suelen reproducir con precisión las dimensiones externas, no anticipan el funcionamiento del hardware ni del software.

Qué muestra la nueva maqueta filtrada

Las imágenes muestran un formato más ancho que el de otros plegables tipo libro, como la serie Galaxy Z Fold de Samsung. Según la información conocida hasta ahora, el panel exterior mediría 5,49 pulgadas y la pantalla interna flexible alcanzaría las 7,76 pulgadas. El grosor desplegado rondaría los 4,5 milímetros.

El prototipo recuerda al BlackBerry Passport por sus proporciones compactas y anchas. Cerrado transmite una sensación de solidez; abierto recuerda más a un iPad mini en orientación vertical. Esa percepción coincide con reportes que apuntan a una influencia del concepto desarrollado para el iPhone Air.

Pantalla, cámaras y controles

El formato ancho facilitaría el uso simultáneo de dos aplicaciones, ya que ofrece más espacio horizontal que otros plegables de diseño alargado. La propuesta se acerca a la filosofía del Huawei Pura X Max, uno de los dispositivos que más ha explorado este formato dentro del mercado.

Cuando el dispositivo esté plegado, podría resultar menos cómodo de sostener con una sola mano que un iPhone convencional. Como se trata de una maqueta sin componentes funcionales, todavía no es posible conocer cómo adaptará Apple iOS a esta pantalla flexible, uno de los aspectos más importantes para evaluar su productividad.

En la parte posterior aparece un módulo de doble cámara dispuesto de forma vertical. La pantalla externa incorporaría una cámara frontal centrada, mientras que el panel interno sumaría una segunda cámara selfie ubicada en la esquina superior izquierda para facilitar las videollamadas y las selfies tanto plegado como desplegado.

El lateral incorpora el botón de encendido, un botón dedicado al Control de Cámara situado debajo de este y los botones de volumen en el borde superior. En la parte inferior permanece el puerto USB-C, lo que sugiere que Apple mantendría la conexión física y descartaría, al menos por ahora, un diseño completamente inalámbrico.

Qué tan confiable es esta filtración

Las maquetas dummy suelen desarrollarse con información compartida con la industria de accesorios varios meses antes del lanzamiento. Por esa razón, normalmente aciertan en dimensiones, ubicación de botones y distribución de cámaras, aunque no garantizan el diseño definitivo ni componentes internos como el procesador.

Varias filtraciones coinciden en las dimensiones de las pantallas y en el grosor del equipo, lo que aporta consistencia a la información disponible. El hardware apuntaría además a un chip A20 Pro acompañado por 12 GB de memoria RAM, aunque esos datos todavía no cuentan con confirmación oficial de Apple.

Cuándo llegaría el iPhone Ultra plegable

Si Apple mantiene el calendario habitual de presentaciones, el teléfono podría anunciarse el 8 de septiembre junto con los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. La fecha no ha sido confirmada por la compañía, pero coincide con el patrón seguido en sus eventos de lanzamiento durante los últimos años.

La compañía no sería la primera en apostar por los teléfonos plegables. Samsung, Huawei y otros fabricantes ya acumulan varias generaciones de experiencia en esta categoría. La principal diferencia estaría en el formato ancho elegido para este modelo, una decisión orientada a favorecer la productividad y el uso multitarea por encima de la portabilidad extrema.

De confirmarse la información conocida hasta ahora, el iPhone Ultra plegable ampliaría la oferta de teléfonos plegables con una propuesta distinta a la de sus principales competidores. La principal incógnita ya no está en el diseño del dispositivo, sino en cómo iOS aprovechará una pantalla flexible de este tamaño.

Imagen: JAMONLINE / Edición ENTER.CO con IA (ChatGPT)