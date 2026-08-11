¿Adiós al call center? Así están cambiando las cobranzas en Colombia

En 2018, el panorama de una fintech o entidad financiera en Colombia era casi industrial: salones masivos de operadores con diadema, marcadores automáticos disparando ráfagas de llamadas y tableros con metas de recaudo agresivas. Durante décadas, el algoritmo del éxito fue puramente matemático: a mayor volumen de llamadas, mayor flujo de dinero recuperado. La fuerza bruta era la norma.

Hoy, ese stack operativo no solo es ineficiente: es un modelo de negocio que está financieramente muerto.

En el ecosistema digital actual, la contactabilidad efectiva por voz en Colombia ha tocado fondo. Los marcadores automáticos disparan al vacío y las empresas de crédito descubren, con horror, que el Opex de mantener una operación de cobro tradicional supera con creces el valor de la cartera que logran rescatar.

¿Qué fue lo que “hackeó” el comportamiento del deudor colombiano y está desconectando el negocio de los Call Centers tradicionales?

1. El escudo tecnológico: Truecaller y la muerte de la llamada desconocida

El primer gran firewall para las áreas de recaudo no nació en el Congreso, sino en las app stores. La adopción masiva de identificadores de llamadas cambió las reglas del juego. El filtro digital del consumidor ahora opera en tres capas infranqueables: primero, herramientas como Truecaller o Caller ID etiquetan instantáneamente cualquier número nuevo como “Spam” o “Cobranzas”; segundo, sistemas como Android Spam Protection desvían la llamada en segundo plano sin que el usuario se entere; y finalmente, funciones de iOS como “Silence Unknown Sellers” hacen que la llamada ni siquiera active el ringtone del iPhone.

El poder del crowdsourcing: Solo se necesitan diez reportes comunitarios para que un número quede marcado en rojo en Truecaller ante millones de usuarios en cuestión de segundos.

Filtros de sistema operativo (OS): Las actualizaciones recientes de Android e iOS han integrado capas de seguridad que envían las llamadas de números desconocidos directo al buzón de voz, eliminando cualquier distracción visual o auditiva para el deudor.

La data es brutal para los KPIs de cobranza: entre el 70% y el 80% de las llamadas de discadores automáticos mueren antes de que el teléfono del usuario emita un solo sonido.

2. El cerco regulatorio: La Ley “Dejen de Fregar”

Si la tecnología puso el escudo, la legislación puso el muro. Con la entrada en vigor de la Ley 2300 de 2023 (Ley “Dejen de Fregar”), las tácticas de cobranza basadas en la insistencia perdieron toda su fuerza legal.

La normativa impone restricciones de software y de proceso que son críticas:

Restricción de franjas horarias: La gestión quedó reducida de lunes a viernes (7:00 a.m. a 7:00 p.m.) y sábados (8:00 a.m. a 3:00 p.m.), prohibiendo cualquier contacto los domingos y festivos.

Límite de contactos semanales: Las entidades solo pueden contactar al usuario una sola vez por semana por cada canal autorizado.

Blindaje a las referencias: Se prohibió tajantemente el contacto a codeudores o referencias personales sin autorización explícita para indagar por la ubicación del deudor.

Esta ley mató la estrategia de “saturación”. Ahora la cobranza es una partida de un solo tiro por semana: si el usuario no atiende ese contacto específico, el funnel de esa semana se puede cerrar.

3. El cambio cultural: Miedo cero al reporte y rechazo a la voz

Al firewall tecnológico y legal se le suma el cambio en la psicología del usuario: el reporte negativo ya no asusta.

Antes, la amenaza de aparecer en DataCrédito era el kill switch de cualquier deuda. Pero tras leyes de amnistía como “Borrón y Cuenta Nueva” y el auge de microcréditos alternativos, el consumidor digital aprendió que un reporte no bloquea su vida económica como antes. El miedo se evaporó.

Además, el UX de la comunicación cambió. Una llamada de voz no deseada es vista como spam intrusivo. El usuario moderno prefiere el asincronismo: texto, correo o chats, donde él tiene el control del tiempo.

“Cuando una fintech o casa de cobranza intenta cobrar vía telefónica, no solo choca con un rebote (bounce rate altísimo), sino que el 95% que no contesta tacha a la marca de acosadora y bloquea el canal de inmediato”.

4. La trampa del WhatsApp masivo

Ante el desplome de las llamadas, las empresas hicieron un pivot hacia WhatsApp, pero cometieron el mismo error de concepto.

El envío masivo de templates estandarizados activó las alarmas de Meta. ¿Consecuencia? Cuentas corporativas baneadas o suspendidas por reportes de “Spam”. El chat se quemó con la misma lógica de los años 90 que hundió a los call centers. Meta agregó a lus terminos de uso, la prohibición de iniciar llamadas de cobranza via WhatsApp.

Un modelo de millones invertidos en el vacío

Seguir apostando por la cobranza telefónica es como intentar correr un software moderno en un disquete. Las entidades financieras están quemando presupuesto en VoIP, licencias y staff para lograr tasas de contactabilidad que apenas llegan al 3%.

El deudor colombiano ya instaló su propio firewall mental y tecnológico: no contesta, no teme y sabe que la ley es su mejor antivirus contra el acoso

La industria del crédito está en un punto de quiebre. O sigue llamando a teléfonos en silencio o reinicia su estrategia de cobranza con un enfoque 100% digital y centrado en el usuario.

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