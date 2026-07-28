Elon Musk activó el despliegue oficial de X Money en Estados Unidos para los suscriptores Premium y Premium+, dejando atrás la fase beta por invitación. La idea es simple de enunciar y ambiciosa de ejecutar: que la misma cuenta donde una persona publica, chatea y sigue noticias sea también desde donde paga, ahorra y recibe su sueldo.

El resultado práctico es que la herramienta reemplaza varias aplicaciones por una sola pantalla. En lugar de saltar entre el banco, una app de pagos y las redes sociales, todo el ciclo de mover dinero ocurre dentro de X, con las mismas notificaciones y el mismo perfil que el usuario ya revisa a diario.

La cuenta oficial confirmó el arranque del servicio:

Your money, on the world’s most powerful network Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Cómo enviar y recibir dinero desde X Money

El mecanismo central es directo: mover fondos entre usuarios se hace desde el mismo perfil de X, sin abrir otra aplicación ni compartir datos bancarios con un tercero. Según la compañía, basta con elegir un contacto, indicar el monto y confirmar para realizar una transferencia instantánea entre usuarios, sin comisiones.

Esa misma pantalla concentra tareas que normalmente requieren varias herramientas distintas. El usuario puede vincular una cuenta bancaria externa, domiciliar su nómina, enviar cheques físicos por correo y hacer transferencias bancarias sin salir del panel. Además, X afirma que el depósito directo permite recibir el sueldo hasta dos días antes de la fecha habitual, una función que actualmente ofrecen algunas entidades financieras y fintech en Estados Unidos.

La tarjeta X Card y sus ventajas de uso diario

A esto se suma la X Card, disponible en versión virtual o física metálica y personalizable con el identificador del titular. Funciona con Apple Wallet y Google Pay, lo que permite pagar en cualquier comercio compatible con pagos sin contacto sin necesidad de llevar la tarjeta físicamente.

Entre los beneficios anunciados figuran un 3 % de devolución en compras elegibles y retiros gratuitos en cajeros automáticos de distintos países. Para quienes utilizan con frecuencia medios de pago electrónicos o viajan al extranjero, estas funciones buscan reducir algunos costos habituales asociados a las operaciones bancarias.

El rendimiento sobre el saldo: uno de los principales atractivos

Uno de los principales atractivos del servicio es la posibilidad de obtener hasta un 6 % de rentabilidad anual (TAE) sobre el dinero depositado. Según X, este beneficio está disponible de inmediato para los suscriptores Premium+, mientras que los usuarios Premium pueden acceder a esa misma tasa al cumplir determinados requisitos relacionados con el depósito directo.

En la práctica, la compañía plantea que el saldo disponible pueda generar rendimiento mientras permanece accesible para realizar pagos o transferencias, sin necesidad de inmovilizar el dinero.

Las cuentas de depósito se mantienen en Cross River Bank, miembro de la FDIC, con la cobertura estándar de hasta 250.000 dólares. Además, X utiliza un programa de distribución de depósitos entre varias entidades bancarias participantes que, según la compañía, eleva la protección total hasta 10 millones de dólares por cuenta.

X Payments LLC no es un banco asegurado por la FDIC, sino una empresa de tecnología financiera que ofrece este servicio mediante entidades bancarias asociadas.

I hope it’s come to Centro-America soon — Martina Maier (@digitweed) July 27, 2026

Cómo protege la plataforma la cuenta del titular

El acceso se resguarda con passkeys en lugar de contraseñas tradicionales, una tecnología diseñada para reducir el riesgo de robo de credenciales. Además, cada usuario puede establecer límites de gasto y exigir verificaciones adicionales para determinadas operaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad de la cuenta.

Como muestra del funcionamiento del servicio, pocas horas después del lanzamiento un usuario envió 25 dólares a la cuenta de Elon Musk para invitarlo a un café. El empresario confirmó públicamente haber recibido el dinero desde la propia plataforma, una demostración que X aprovechó para evidenciar que el sistema ya opera para los primeros usuarios habilitados.

Por qué esto cambia la forma de usar X

La principal diferencia frente a otros servicios de pagos digitales no está únicamente en la transferencia de dinero, sino en integrar esas funciones dentro de una red social que millones de personas ya utilizan a diario. En lugar de cambiar entre distintas aplicaciones para comunicarse y administrar sus finanzas, X busca reunir ambas experiencias en un mismo lugar.

Antes de este lanzamiento, la plataforma ya había procesado más de 1.000 millones de dólares en operaciones mediante su función Cashtags, un antecedente que ayuda a explicar por qué la compañía decidió avanzar hacia un producto financiero de mayor alcance.

Vale la pena mencionar que el proyecto todavía enfrenta desafíos regulatorios. X continúa a la espera de autorizaciones para operar en algunos estados de Estados Unidos y ha recibido cuestionamientos de la senadora Elizabeth Warren relacionados con la protección del consumidor y la estabilidad financiera. Hasta el momento, esas preocupaciones no constituyen hallazgos sobre el funcionamiento actual de X Money, sino parte del debate regulatorio que acompaña su expansión.

X confirmó que ampliará progresivamente la disponibilidad de X Money a más usuarios estadounidenses durante los próximos meses. Para quienes ya tienen acceso, el servicio reúne en una sola plataforma funciones de pago, ahorro y administración del dinero, con transferencias sin comisiones, una tarjeta propia y una rentabilidad anual de hasta el 6 % sobre el saldo, según las condiciones anunciadas por la compañía.

Imagen: X Money / X. Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).