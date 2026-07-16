El colombiano que desde Miami busca resolver uno de los mayores retos de las insurtech en Latinoamérica

Más de 530 empresas insurtech operan hoy en América Latina y la inversión en el sector ronda los 200 millones de dólares al año. Sin embargo, el crecimiento del ecosistema no ha resuelto un problema que muchas compañías reconocen puertas adentro: convertir esa innovación en clientes.

Esa es la oportunidad que identificó el colombiano Juan Nicolás Rojas, fundador de Grouti, una empresa que desde Miami trabaja con aseguradoras, bancos, fintechs e insurtechs para asumir parte de sus procesos comerciales.

La idea, explica Rojas, parte de una situación frecuente. Muchas empresas invierten en inteligencia artificial, campañas digitales, CRM y herramientas para automatizar ventas, pero esos recursos no siempre terminan en reuniones con clientes o nuevos negocios.

“No se trata de conseguir más contactos. El reto es construir un sistema que encuentre a la empresa correcta, contacte a la persona indicada y haga seguimiento hasta convertir esa conversación en una oportunidad comercial”, asegura.

El problema no siempre es la tecnología

Para Rojas, muchas compañías siguen creyendo que la solución pasa por contratar más ejecutivos comerciales. El resultado suele repetirse: meses de capacitación, alta rotación y procesos que vuelven a empezar.

Su propuesta consiste en asumir toda esa operación. Desde identificar empresas potenciales hasta administrar la información en el CRM, diseñar mensajes, hacer seguimiento y entregar reuniones calificadas al equipo de ventas.

En ese proceso también utiliza inteligencia artificial, aunque considera que por sí sola no resuelve el problema.

Un agente de IA puede enviar miles de mensajes o hacer cientos de llamadas, dice, pero si la información de partida es incorrecta o la estrategia comercial está mal diseñada, el volumen termina generando poco valor.

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Grouti combina esas herramientas con equipos especializados que supervisan la prospección y el seguimiento comercial.

Según cifras de la empresa, la compañía ha trabajado con más de 100 organizaciones de los sectores financiero, asegurador y tecnológico, generando más de 200 millones de dólares en oportunidades comerciales para sus clientes.

Desde Miami, donde Rojas también integra la Junta Directiva del Miami InsurTech Advocates Hub y hace parte del Miami Fintech Club, la apuesta es acompañar empresas latinoamericanas que buscan crecer en nuevos mercados sin ampliar sus equipos comerciales internos.