¿Quién es Alexandra Falla? La nueva ministra TIC que liderará la transformación digital

Alexandra Falla Zerrate fue presentada como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, una designación con la que la nueva administración busca impulsar una agenda centrada en la transformación digital, la conectividad y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país.

La nueva jefe de la cartera llega con una trayectoria de más de tres décadas en el sector de las comunicaciones, la televisión, la gestión pública y la formulación de políticas relacionadas con los medios y las tecnologías. Su nombramiento representa el regreso de un perfil con amplia experiencia en la administración pública y en la dirección de instituciones vinculadas a la industria audiovisual y las telecomunicaciones.

Comunicadora Social de la Universidad Externado de Colombia, Alexandra Falla también cuenta con una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Su formación académica se complementa con una carrera que ha estado ligada tanto a la producción de contenidos como al diseño de políticas públicas.

Entre los principales objetivos anunciados para esta nueva etapa del Ministerio se encuentran el fortalecimiento de la soberanía digital, el impulso al talento colombiano, la ampliación de la conectividad en las regiones, la modernización de los servicios del Estado y el uso de la innovación como herramienta para generar desarrollo económico y social.

La administración también plantea avanzar en la reducción de las brechas digitales, una tarea que continúa siendo uno de los principales desafíos del sector, especialmente en las zonas rurales y apartadas del país donde el acceso a internet y a servicios tecnológicos aún es limitado.

Una trayectoria ligada a las comunicaciones y la gestión pública

Uno de los cargos más reconocidos de Alexandra Falla fue la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, entidad encargada de preservar y proteger la memoria audiovisual del país. Llegó a esa institución después de integrar durante tres años la Junta de la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

En la ANTV participó en decisiones relacionadas con la asignación de concesiones del servicio de televisión, la administración del espectro, la regulación de los canales regionales y la definición de tarifas, funciones que le permitieron conocer de cerca el funcionamiento del sector audiovisual y de las telecomunicaciones.

Su experiencia también incluye la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TransMilenio, donde lideró estrategias de comunicación para el sistema de transporte de Bogotá. A ello se suman responsabilidades como directora operativa de Canal Capital, vicepresidenta de Radio en Inravisión, coordinadora académica en la Universidad Externado de Colombia y asesora de distintas entidades públicas y privadas.

Con este recorrido profesional, el Gobierno espera fortalecer la articulación entre la política pública, la industria tecnológica y el ecosistema de comunicaciones.

La llegada de Alexandra Falla al MinTIC abre una nueva etapa para el sector, con retos que van desde ampliar el acceso a internet y acelerar la transformación digital del Estado hasta promover el desarrollo del talento nacional y crear condiciones para que la innovación tenga un mayor impacto en la productividad, la educación, la seguridad y la competitividad del país.