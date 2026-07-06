¿Vale la pena comprar dólares digitales? Ya son más de 6.000 usuarios en Nequi

En apenas cuatro meses, más de 6.000 personas comenzaron a comprar dólares digitales (USDW) desde Nequi. La cifra refleja un interés creciente por alternativas vinculadas al dólar en un momento en que la tasa de cambio ha bajado y muchas personas buscan proteger parte de su dinero, realizar compras internacionales o preparar futuros viajes sin acudir a mecanismos tradicionales.

El dato también muestra cómo este tipo de activos empieza a ganar espacio entre los usuarios de servicios financieros digitales. Según cifras citadas por Nequi, en Colombia cerca de 6 millones de personas utilizan criptoactivos o plataformas relacionadas, lo que evidencia que el mercado ya supera el interés de los primeros entusiastas de las criptomonedas.

¿Por qué miles de personas están comprando dólares digitales?

A diferencia de otras criptomonedas cuyo precio cambia constantemente, los dólares digitales (USDW) pertenecen a la categoría de las stablecoins. Esto significa que mantienen una relación de 1 a 1 con el dólar estadounidense, por lo que su valor busca mantenerse estable.

Esa característica explica buena parte del interés de los usuarios. Mientras comprar otras criptomonedas implica asumir una mayor volatilidad, los dólares digitales permiten estar expuestos al comportamiento de la moneda estadounidense sin las fuertes variaciones de precio de activos como bitcoin.

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Las encuestas realizadas entre quienes ya utilizan esta función muestran que los principales usos son las compras internacionales, las inversiones, los viajes y la administración de recursos para negocios. En otras palabras, la mayoría no los está adquiriendo para especular, sino para acceder a una herramienta financiera con aplicaciones cotidianas.

El crecimiento también coincide con una etapa en la que el dólar ha reducido su precio frente al peso colombiano, lo que ha despertado el interés de quienes consideran que puede ser un buen momento para comprar activos vinculados a esa moneda.

Las cifras muestran una adopción que apenas comienza

Aunque los más de 6.000 compradores representan una pequeña parte de los millones de usuarios de Nequi, la comparación con los 6 millones de colombianos que ya interactúan con criptoactivos permite dimensionar el potencial de crecimiento de este mercado.

La funcionalidad fue habilitada en marzo mediante una integración con Wenia, empresa del Grupo Cibest, permitiendo que todo el proceso de compra y venta se realice desde la misma aplicación de Nequi. Para acceder al servicio, los usuarios deben completar un proceso de registro y verificación de identidad antes de realizar operaciones.

El USDW mantiene una reserva equivalente en dólares estadounidenses, según explica Wenia, con el propósito de conservar la paridad de su precio con la moneda norteamericana.

Más allá de la cifra alcanzada durante sus primeros meses, la llegada de los dólares digitales a una aplicación utilizada diariamente por millones de colombianos muestra cómo los activos digitales comienzan a integrarse en servicios financieros de uso masivo. Si el interés por diversificar el ahorro y facilitar los pagos internacionales continúa creciendo, el número de usuarios que opten por este tipo de herramientas podría aumentar durante los próximos meses.