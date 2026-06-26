Así trabaja el equipo de élite que Colombia envió a rescatar víctimas del terremoto en Venezuela

El terremoto que sacudió a Venezuela dejó una de las mayores emergencias humanitarias que ha vivido la región en los últimos años. El fuerte movimiento telúrico provocó el colapso de edificios, viviendas e infraestructura en varias ciudades, mientras cientos de familias quedaron atrapadas bajo los escombros. Con el paso de las horas aumentó el número de víctimas y también la necesidad de contar con equipos especializados capaces de encontrar personas con vida en estructuras completamente destruidas.

En medio de esa emergencia, Colombia activó uno de sus recursos más importantes para atender desastres de gran magnitud. Se trata del equipo USAR COL-1, una unidad de búsqueda y rescate urbano reconocida por las Naciones Unidas y considerada una de las más preparadas del continente. Un grupo de 63 especialistas, acompañado por cuatro perros de rescate y cerca de 12 toneladas de equipos técnicos, viajó hasta territorio venezolano para apoyar las operaciones durante los primeros días, cuando cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Qué hace realmente un equipo USAR?

Las siglas USAR provienen del inglés Urban Search and Rescue, que significa Búsqueda y Rescate Urbano. Su trabajo va mucho más allá de remover escombros. Estos equipos están entrenados para localizar, estabilizar y rescatar personas atrapadas en edificios colapsados, túneles, espacios confinados y otras estructuras afectadas por terremotos, explosiones o derrumbes.

Su objetivo es encontrar el mayor número posible de sobrevivientes en el menor tiempo, sin poner en riesgo a los rescatistas ni a las víctimas. Para lograrlo trabajan bajo protocolos internacionales que permiten coordinar operaciones complejas incluso cuando participan equipos de varios países.

En Colombia, el Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue creado precisamente para fortalecer estas capacidades y garantizar que el país pueda responder tanto a emergencias nacionales como internacionales.

Tecnología diseñada para encontrar vida bajo los escombros

A diferencia de un grupo convencional de socorro, un equipo USAR dispone de herramientas altamente especializadas para intervenir estructuras inestables.

Entre sus principales recursos se encuentran cámaras de búsqueda capaces de ingresar por pequeñas grietas para explorar espacios donde una persona podría estar atrapada. También utilizan geófonos y detectores acústicos que amplifican sonidos casi imperceptibles, como golpes o respiración, permitiendo ubicar posibles sobrevivientes.

El equipo colombiano también movilizó herramientas hidráulicas y eléctricas para cortar concreto, acero y otros materiales sin comprometer la estabilidad de las estructuras. A esto se suman equipos para trabajar en espacios confinados, sistemas avanzados de comunicaciones, iluminación autónoma, plantas eléctricas, equipos médicos para estabilización inicial y cuatro binomios caninos conformados por Rojo, Candy, Dasta y Tamy, entrenados para detectar personas mediante el olfato incluso cuando permanecen completamente cubiertas por los escombros.

Un reconocimiento que pocos equipos han conseguido

Lo que convierte al USAR COL-1 en un grupo de élite no es únicamente su experiencia, sino el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por INSARAG, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de las Naciones Unidas.

Para obtener esa certificación, los equipos deben superar exigentes evaluaciones sobre organización, entrenamiento, logística, capacidad médica, coordinación internacional y operaciones de rescate en escenarios extremadamente complejos.

Gracias a esa acreditación, Colombia cuenta con uno de los pocos equipos del continente autorizados para intervenir oficialmente en desastres internacionales. Esa clasificación también garantiza que sus procedimientos son compatibles con los utilizados por equipos de otros países, facilitando el trabajo conjunto durante grandes emergencias.

La misión en Venezuela

El contingente colombiano llegó con una autonomía logística que le permite operar durante varios días sin depender de recursos locales, un aspecto fundamental cuando la infraestructura del país afectado también ha resultado destruida.

Su labor comenzará con la evaluación de las zonas asignadas por las autoridades venezolanas. Allí buscarán señales de vida, identificarán estructuras con posibilidades de rescate y coordinarán las operaciones junto con los organismos locales.

Durante las primeras 72 horas después de un terremoto se concentra la mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes. Por esa razón, la rapidez con la que llegó el equipo colombiano puede resultar determinante para salvar vidas.

Más allá del despliegue técnico, la llegada del USAR COL-1 representa la solidaridad entre países frente a una tragedia que exige experiencia, coordinación y tecnología. Cada herramienta, cada perro de rescate y cada especialista forman parte de una misión cuyo propósito es uno solo, devolver la esperanza a quienes aún esperan ser encontrados bajo los escombros.

Imagen: Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR)