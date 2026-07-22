Entrevista | Zako Sapey-Triomphe, de Libération: “Las decisiones de reemplazar periodistas no son tecnológicas, son económicas”

Durante años, los medios de comunicación defendieron su independencia frente a gobiernos, partidos políticos y grandes grupos económicos. Para Zako Sapey-Triomphe, esa discusión ya no es suficiente, hoy, sostiene, también deben preguntarse cuánto dependen de la tecnología creada por otras compañías.

El responsable de Tecnologías Emergentes del diario francés Libération considera que buena parte del debate alrededor de la inteligencia artificial ha dejado de lado una cuestión más profunda. Mientras la conversación pública gira alrededor de si estas herramientas reemplazarán o no a los periodistas, pocas veces se habla de quién desarrolla esos sistemas, bajo qué intereses funcionan y qué impacto tienen sobre las decisiones editoriales.

En entrevista con ENTER.CO, Sapey-Triomphe rechazó la idea de que la inteligencia artificial sea la responsable de la reducción de empleos en las redacciones. A su juicio, atribuirle esa decisión a la tecnología desvía la atención del verdadero origen del problema.

“Las decisiones de reemplazar periodistas no son decisiones tecnológicas. Son decisiones económicas”, afirma. En otras palabras, los modelos de IA pueden automatizar tareas, pero son las empresas las que deciden cómo utilizarlos y hasta dónde reemplazar trabajo humano.

Esa misma lógica la aplica cuando habla de los algoritmos que hoy organizan buena parte de la información en internet. Para él, ningún sistema es neutral. Detrás de cada plataforma existen decisiones tomadas por personas que determinan qué datos utilizan para entrenar los modelos, qué respuestas priorizan y qué visión del mundo terminan reproduciendo.

Por eso asegura que comparar herramientas desarrolladas por compañías como Google, Meta o xAI permite entender que la inteligencia artificial tampoco ofrece una verdad única. Cada una responde a criterios diferentes porque detrás hay empresas con prioridades distintas.

Cuando perder tráfico deja de ser un problema

La reflexión no es teórica, pues en Libération terminó influyendo en decisiones concretas.

Hace algunos meses el periódico perdió una parte importante de la audiencia que llegaba desde Google Discover. Para muchos medios, una caída de ese tamaño habría significado concentrar todos los esfuerzos en recuperar esas visitas.

En el caso del diario francés ocurrió algo diferente.

El equipo descubrió que buena parte de esos usuarios consumía contenidos de actualidad muy inmediata, permanecía menos de un minuto en el sitio y rara vez terminaba pagando una suscripción. Los lectores más fieles llegaban por otros caminos, dedicaban más tiempo a leer investigaciones y análisis, consultaban artículos publicados semanas o incluso meses atrás y mantenían una relación mucho más estable con el periódico.

Ese hallazgo llevó a Libération a reforzar el desarrollo de herramientas propias, entre ellas un sistema de recomendación de contenidos diseñado por su propio equipo. La intención no era competir con Google, sino reducir la dependencia de plataformas externas para decidir qué información encuentran sus lectores.

Sapey-Triomphe cree que esa discusión apenas comienza en la industria, durante mucho tiempo los medios concentraron sus esfuerzos en proteger su independencia editorial y financiera. Ahora, dice, también tendrán que decidir qué parte de su infraestructura tecnológica están dispuestos a dejar en manos de terceros y cuál prefieren construir y controlar por cuenta propia.

El ingeniero compartirá estas ideas el 24 de julio, durante el Festival Gabo 2026. Su conferencia, “Cómo desarrollar tecnologías de información alternativas desde el periodismo”, se realizará en el Aula de Audiovisuales del Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá, donde abordará cómo las redacciones pueden recuperar capacidad de innovación tecnológica sin depender por completo de las grandes plataformas digitales.