Huawei Pura 90s Pro vs. Pura 90s Pro Max: cámaras, batería, pantalla y diferencias entre los dos celulares.

Huawei pone frente a frente dos celulares que comparten buena parte de su base tecnológica, pero que apuntan a usuarios diferentes. El Huawei Pura 90s Pro apuesta por un formato más compacto y un sistema de cámaras versátil, mientras que el Huawei Pura 90s Pro Max lleva la experiencia a una pantalla de 6,9 pulgadas, incorpora un telefoto de 200 megapíxeles y sube la carga rápida hasta los 100 W.

La diferencia entre ambos no está únicamente en el tamaño. El modelo Pro Max está pensado para quienes quieren más pantalla y una cámara con mayor margen para trabajar con zoom y detalle. El Pura 90s Pro, en cambio, busca ofrecer una experiencia más equilibrada en un cuerpo más fácil de manejar.

El mismo procesador, pero con una experiencia distinta

Tanto el Huawei Pura 90s Pro como el Pura 90s Pro Max incorporan el procesador Kirin 9030S de ocho núcleos y funcionan con EMUI 16.0. También comparten configuraciones de 12 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno.

En otras palabras, la diferencia de rendimiento entre los dos no parte del procesador. Ambos están construidos sobre la misma base de hardware y apuntan a un uso exigente, con espacio suficiente para aplicaciones, fotografías, videos y archivos.

Ninguno admite memoria externa, por lo que elegir entre 256 GB y 512 GB será importante para quienes graban mucho video o utilizan el teléfono como una herramienta de trabajo.

La pantalla es la primera gran diferencia

El Huawei Pura 90s Pro tiene una pantalla LTPO OLED de 6,6 pulgadas, con resolución de 2.760 × 1.256 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

El Pura 90s Pro Max sube a 6,9 pulgadas y alcanza una resolución de 2.880 × 1.308 píxeles. La tecnología sigue siendo OLED LTPO y también ofrece una tasa de actualización de entre 1 y 120 Hz.

Los dos modelos alcanzan hasta 1.070 millones de colores, incluyen atenuación PWM de alta frecuencia y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz.

Aquí la decisión depende del uso. El Pro es más cómodo para quienes prefieren un celular potente que no ocupe tanto espacio en la mano o el bolsillo. El Pro Max resulta más atractivo para ver videos, editar contenido, leer documentos o trabajar durante largos periodos sobre la pantalla.

El Pura 90s Pro Max gana la batalla de las cámaras

La diferencia más importante entre los dos teléfonos aparece en el sistema fotográfico.

El Huawei Pura 90s Pro tiene una cámara principal de Ultra Iluminación de 50 megapíxeles con apertura variable entre F1.4 y F4.0 y estabilización óptica de imagen. Está acompañada por una cámara ultra gran angular de 12,5 megapíxeles y un telefoto macro de Ultra Iluminación de 50 megapíxeles con OIS.

El Pura 90s Pro Max conserva la cámara principal de 50 megapíxeles, pero cambia el resto de la configuración. Su cámara ultra gran angular sube a 40 megapíxeles y el telefoto utiliza un sensor de 200 megapíxeles con estabilización óptica.

El resultado es una diferencia clara en la estrategia de cada equipo. El Pura 90s Pro ofrece un conjunto más equilibrado para fotografía cotidiana, retratos, escenas nocturnas y tomas cercanas.

El Pro Max, por su parte, tiene una cámara telefoto mucho más ambiciosa sobre el papel. Sus 200 megapíxeles buscan entregar más información para fotografías con zoom y recortes, mientras que la cámara ultra gran angular de 40 megapíxeles ofrece mayor resolución para capturar espacios amplios.

Los dos teléfonos cuentan con zoom óptico aproximado de 4x y zoom digital de hasta 100x. También pueden grabar video en resolución 4K y ofrecen funciones como fotografía nocturna, retrato, modo Pro, supermacro, cámara lenta, time-lapse y herramientas con inteligencia artificial.

La IA aparece en la cámara, no como una simple etiqueta

Huawei incorpora funciones de IA en los dos dispositivos para tareas como composición, video, imagen en movimiento y fotografía.

El Pura 90s Pro incluye herramientas como Composición con IA, Video con IA e IA Maestra. El Pro Max añade funciones como Imagen en movimiento con IA.

La diferencia no está en que uno tenga inteligencia artificial y el otro no. Ambos utilizan herramientas de software para facilitar la captura y el procesamiento de imágenes. La verdadera diferencia está en el hardware fotográfico que hay detrás de esas funciones.

La IA puede ayudar a procesar una fotografía, pero la cámara y el sensor siguen determinando buena parte de la información que el teléfono tiene disponible para trabajar. Por eso, el sistema de 200 megapíxeles del Pro Max marca una distancia frente al telefoto de 50 megapíxeles del Pura 90s Pro.

La cámara frontal es la misma en los dos modelos

Para selfies y videollamadas, Huawei mantiene la misma cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura F2.0 y enfoque automático.

Ambos teléfonos pueden grabar video en 4K desde la cámara frontal y ofrecen funciones como retrato, cámara lenta, time-lapse, filtros, stickers y captura de sonrisas.

En este apartado no hay una razón técnica evidente para elegir uno sobre el otro.

La batería es igual, pero la carga rápida cambia

Los dos celulares tienen una batería típica de 6.000 mAh y una capacidad nominal de 5.850 mAh fuera de la Unión Europea.

La diferencia está en la velocidad de carga.

El Huawei Pura 90s Pro ofrece carga rápida por cable de hasta 66 W y carga inalámbrica de hasta 50 W.

El Pura 90s Pro Max eleva esas cifras a 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica.

Esto puede marcar una diferencia para usuarios que pasan buena parte del día fuera de casa o que necesitan recuperar autonomía rápidamente. En ambos casos, la batería es uno de los puntos fuertes del equipo, pero el Pro Max ofrece una ventaja clara cuando llega el momento de conectarlo al cargador.

Los dos tienen protección IP68 e IP69

Tanto el Pura 90s Pro como el Pro Max cuentan con certificaciones IP68 e IP69 para resistencia al agua, al polvo y a salpicaduras bajo condiciones de prueba determinadas.

La clasificación IP68 contempla protección frente a la entrada de agua estática hasta una profundidad de 2 metros durante un máximo de 30 minutos en condiciones específicas. La IP69 está relacionada con pruebas de rociado de agua a alta temperatura.

Esto no significa que los teléfonos sean indestructibles ni que puedan utilizarse sin precauciones bajo el agua. La resistencia puede disminuir con el uso y Huawei advierte que no se debe cargar el teléfono cuando está mojado.

El Pro Max es más grande y también más pesado

El Huawei Pura 90s Pro mide 157,8 milímetros de alto, 74,5 milímetros de ancho y 8,2 milímetros de grosor. Su peso aproximado es de 213,5 gramos.

El Pura 90s Pro Max llega a 164 milímetros de alto y 77,1 milímetros de ancho, aunque es ligeramente más delgado, con 8,1 milímetros. Su peso aumenta hasta los 230,5 gramos.

La diferencia puede parecer pequeña en una ficha técnica, pero se nota en el uso diario. El Pro Max ofrece más superficie para consumir contenido, aunque también exige aceptar un teléfono más grande y pesado.

¿Cuál de los dos celulares busca cada usuario?

El Huawei Pura 90s Pro parece pensado para quien quiere un teléfono de gama alta con una pantalla amplia, buenas cámaras, batería de 6.000 mAh y un formato que todavía resulta relativamente manejable.

Es una opción para quienes priorizan el equilibrio. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, telefoto de 50 megapíxeles, carga rápida de 66 W y una pantalla de 6,6 pulgadas.

El Pura 90s Pro Max apunta a otro tipo de usuario. Es el teléfono para quienes quieren una pantalla lo más grande posible, hacen un uso intensivo de la cámara y valoran contar con más potencia de carga.

Su cámara telefoto de 200 megapíxeles, la pantalla de 6,9 pulgadas y la carga de 100 W son los elementos que realmente justifican su posición dentro de la familia.

Huawei Pura 90s Pro vs. Pura 90s Pro Max: la diferencia está en las prioridades

Los dos teléfonos comparten el procesador Kirin 9030S, EMUI 16.0, 12 GB de RAM, almacenamiento de hasta 512 GB, batería de 6.000 mAh, cámara frontal de 13 megapíxeles, conectividad 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi compatible con Wi-Fi 7 y protección IP68 e IP69.

Por eso, la elección no se reduce a cuál tiene más características. El Huawei Pura 90s Pro es el modelo más equilibrado y fácil de manejar. El Pura 90s Pro Max es la apuesta para quienes quieren llevar al límite la experiencia de pantalla, fotografía y carga rápida.

La diferencia entre el Huawei Pura 90s Pro y el Pura 90s Pro Max está, finalmente, en el tipo de usuario que cada uno busca: uno apuesta por el equilibrio; el otro, por una experiencia más grande y con una cámara telefoto mucho más ambiciosa.

Precio, disponibilidad y estrategia de Huawei

La información entregada no incluye el precio de ninguno de los dos modelos ni la fecha de lanzamiento o los mercados específicos en los que estarán disponibles. Por esa razón, esos datos no pueden establecerse sin añadir información externa a la comparación.

Sí se conocen las configuraciones de memoria: ambos modelos estarán disponibles con 12 GB de RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento. El Pura 90s Pro llega en Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora, mientras que el Pura 90s Pro Max se ofrece en Dorado Solar, Naranja Celeste, Uva Tornasol y Negro Grafito.

La estrategia de Huawei es clara en la división de la familia: mantener una plataforma de rendimiento y software compartida, pero separar los modelos por tamaño, cámaras y velocidad de carga. Así, el Huawei Pura 90s Pro y el Pura 90s Pro Max no compiten exactamente por el mismo usuario, aunque compartan buena parte de su tecnología.