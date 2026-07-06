Si suspendieron tu internet o celular, ahora reconectarlo costará mucho menos

Recuperar el servicio de internet, telefonía o televisión después de una suspensión por falta de pago dejará de representar un gasto elevado para millones de colombianos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estableció topes máximos para el cobro por reconexión, una medida que reducirá hasta en un 97% el valor que actualmente pagan muchos usuarios cuando desean restablecer su servicio.

La regulación comenzará a aplicarse el 17 de julio de 2026 y obligará a todos los operadores de telecomunicaciones del país a respetar los nuevos límites cuando decidan cobrar por este concepto. La decisión desarrolla lo establecido por la Ley 2485 de 2025, que ordenó impedir que estos cobros superaran el costo real de reconectar el servicio.

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Hasta ahora, cada operador definía cuánto cobraba por la reconexión. Aunque la regulación ya establecía que ese valor debía responder a criterios de eficiencia, no existía un límite específico, lo que permitía diferencias importantes entre empresas e incluso cobros muy superiores al costo de la operación.

Con la nueva norma, los usuarios tendrán una referencia clara sobre el valor máximo que podrán cobrarles.

Cuánto costará volver a conectar internet, celular o televisión

El mayor cambio llegará para los usuarios de telefonía móvil. Actualmente, el cobro promedio por reconectar una línea suspendida ronda los $6.800, pero desde la entrada en vigor de la regulación ningún operador podrá cobrar más de $285.

La reducción se explica porque este proceso se realiza de forma remota mediante los sistemas del operador, sin visitas técnicas ni desplazamientos hasta el domicilio del cliente.

En los servicios fijos, como internet residencial, telefonía fija y televisión por suscripción, los costos varían según el tipo de red y la ubicación del usuario. Por esa razón, la CRC definió dos topes.

Para las empresas que concentran cerca del 85% del mercado, el valor máximo será de $1.232, frente a cobros que en algunos casos alcanzaban los $39.000.

En el caso de los operadores con menos de 30.000 accesos, el límite será de $10.269, debido a que suelen operar en zonas donde las reconexiones pueden requerir desplazamientos técnicos y presentan menores economías de escala.

Lo que cambia para los usuarios desde julio

La regulación no elimina la suspensión del servicio cuando existe mora ni modifica la obligación de pagar las facturas pendientes. Una vez el usuario se ponga al día, el operador tendrá hasta tres días hábiles para restablecer el servicio.

También es importante saber que la norma no obliga a las empresas a cobrar por la reconexión. Los operadores que actualmente ofrecen este proceso sin costo podrán continuar haciéndolo.

La diferencia es que, si deciden aplicar el cobro, deberán respetar los topes fijados por la CRC y solo podrán cobrar el costo asociado al proceso de reconectar el servicio, sin incluir cargos adicionales.

Los valores fueron definidos a partir de información entregada por los propios operadores y mediante la metodología de Empresa Eficiente que la Comisión ha utilizado durante más de una década para calcular costos regulatorios.