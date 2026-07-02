Estas son las 15 nuevas ciudades que estrenan la red 5G de Claro

La red de Claro 5G Colombia continúa expandiéndose. El operador anunció la llegada de esta tecnología a 15 nuevas ciudades del país, con lo que alcanza cobertura en 78 municipios y amplía el acceso a conexiones móviles de mayor velocidad para millones de usuarios. La expansión incluye municipios de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Quindío y Santander.

Entre las nuevas ciudades que ya cuentan con cobertura 5G se encuentran Rionegro y Turbo; Malambo, Sabanalarga y Soledad; Chiquinquirá; Puerto Rico; Aguachica; Cereté; Cota y Fusagasugá; Pasto; Villagarzón; La Tebaida y Barbosa. La incorporación de estos municipios significa que más personas podrán acceder a una red diseñada para ofrecer mayores velocidades de navegación, menor latencia y mejor capacidad para soportar el creciente consumo de datos.

La expansión también tiene implicaciones para la actividad económica de estas regiones. Sectores como el comercio, la industria, el agro, el turismo y los servicios dependen cada vez más de conexiones estables para operar plataformas digitales, intercambiar información en tiempo real y utilizar herramientas que requieren mayor capacidad de red. Según la compañía, el despliegue de 5G busca fortalecer la productividad y contribuir al desarrollo digital de estos territorios.

Claro 5G Colombia sigue ganando usuarios

La adopción de esta tecnología también muestra un crecimiento acelerado. Claro informó que más de 6,6 millones de clientes ya generan tráfico sobre su red 5G, que actualmente representa el 20 % del tráfico nacional del operador. Además, el volumen de datos cursado por esta infraestructura ha aumentado, en promedio, un 12 % mensual durante el último año, una señal de que cada vez más usuarios cuentan con dispositivos compatibles y utilizan aplicaciones que demandan conexiones de mayor capacidad.

Para conectarse a la red 5G, los usuarios únicamente necesitan encontrarse en una zona con cobertura y disponer de un teléfono compatible. Claro aseguró que actualmente ofrece más de 60 modelos con soporte para esta tecnología, con precios desde los $399.900.

Con esta ampliación, Claro 5G Colombia extiende su presencia más allá de las principales capitales y continúa aumentando la disponibilidad de la quinta generación móvil en el país. La llegada de la tecnología a nuevas ciudades permitirá que más hogares, empresas y emprendedores aprovechen conexiones de mayor capacidad a medida que el ecosistema digital colombiano sigue creciendo.