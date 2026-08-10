¿Cuánto duró el fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes?

Un nuevo movimiento sísmico de magnitud 4,8 fue registrado a las 8:18 de la mañana en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El evento tuvo una profundidad de 94 kilómetros y fue localizado a 18 kilómetros de ese municipio.

La actividad sísmica continuó este lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia. A las 8:18:09 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo de magnitud 4,8, localizado en las coordenadas 4,87° de latitud y -76,39° de longitud.

El movimiento tuvo una profundidad de 94 kilómetros y su epicentro se ubicó a 18 kilómetros de San José del Palmar, Chocó. También se localizó a 22 kilómetros de El Cairo, Valle del Cauca, y a 26 kilómetros de Nóvita, Chocó.

¿Cuánto duró el sismo?

El registro actualizado del Servicio Geológico Colombiano incluye un RMS de 1,3 segundos. Sin embargo, este valor no corresponde a la duración del sismo que sintieron las personas, sino a un parámetro utilizado para evaluar el ajuste del cálculo sísmico.

Por esa razón, con los datos disponibles no es posible afirmar que el movimiento haya durado exactamente 1,3 segundos.

La duración percibida por la población puede ser diferente dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad del evento y las características del terreno y de las edificaciones.

El movimiento fue registrado por 113 estaciones

El evento de las 8:18 de la mañana aparece con estado manual, lo que indica que sus parámetros fueron revisados por el Servicio Geológico Colombiano.

Para establecer sus características se utilizaron datos de 113 estaciones, mientras que el registro acumulaba 1.392 informes relacionados con el sismo.

El reporte también establece una brecha de 80 grados y una intensidad instrumental con una PGA máxima de 23,59 cm/s².

Ocurrió después del fuerte terremoto de la mañana

Este nuevo movimiento se produjo después del fuerte sismo que sorprendió al país durante la mañana. El primer evento fue registrado alrededor de las 7:34 a. m., por lo que entre ambos movimientos transcurrieron aproximadamente 44 minutos.

El nuevo sismo de magnitud 4,8 tuvo su epicentro en la misma zona general del occidente del país, cerca de San José del Palmar.

Por ahora, el dato técnico disponible no permite establecer cuántos segundos duró la sacudida percibida por la población. El 1,3 segundos reportado como RMS no debe confundirse con la duración del movimiento.

Lo que sí confirma la actualización del SGC es que Colombia volvió a registrar un sismo en la zona del Chocó a las 8:18:09 a. m., con una magnitud de 4,8 y una profundidad de 94 kilómetros.