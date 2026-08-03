Claudia Benavides será la nueva ministra de Ciencias: esta es su trayectoria y los retos que enfrentará

El nombramiento de Claudia Benavides como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación marca una de las primeras señales sobre la dirección que tomará el Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de investigación, innovación y desarrollo productivo. Su perfil, alejado de la política tradicional y construido durante más de dos décadas en la academia y el fortalecimiento de empresas de base tecnológica, apunta a una apuesta por acercar la ciencia a las necesidades de la economía.

Benavides asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo Gobierno. Es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales; tiene una maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales y obtuvo en 2023 un doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad en la Universidad de Deusto, en España.

Su trayectoria está ligada a la creación y consolidación de proyectos de innovación. Desde 2001 dirige Incubar Manizales, una incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica, y también encabezó durante varios años la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero. Además, ha sido docente universitaria, consultora internacional y presidenta de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad.

Más que una investigadora dedicada exclusivamente a la producción científica, Benavides ha trabajado en la transferencia de conocimiento hacia empresas, emprendimientos y procesos de innovación regional. Esa experiencia podría convertirse en uno de los principales ejes de su gestión al frente del ministerio.

Los retos que recibirá el Ministerio

La nueva ministra llega a una cartera que enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es recuperar la confianza de la comunidad científica en las convocatorias de financiación, un aspecto que ella misma ha identificado como prioritario. También plantea reconfigurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para darle mayor estabilidad y convertirlo en una política de Estado.

Otro de sus objetivos será fortalecer la relación entre universidades, centros de investigación y sector productivo. Su propuesta busca que los resultados de la investigación tengan una aplicación más directa en la generación de empresas, empleo y crecimiento económico, un modelo que ha promovido durante buena parte de su carrera profesional.

Benavides también ha manifestado la intención de impulsar una mayor inversión en ciencia. Su meta es que Colombia avance desde el nivel actual, cercano al 0,3 % del PIB, hacia una senda que permita aproximarse al 1 %, con una participación más activa del sector privado.

La designación también ofrece pistas sobre la visión que tendría el Gobierno de Abelardo de la Espriella para esta cartera. En lugar de centrar la política científica únicamente en la investigación básica, el nuevo Ejecutivo parece apostar por una ciencia con impacto económico, enfocada en competitividad, innovación empresarial y transformación productiva.

Ese planteamiento podría traducirse en un mayor respaldo a emprendimientos tecnológicos, proyectos de transferencia de conocimiento y alianzas entre universidades y empresas. Al mismo tiempo, la administración tendrá el desafío de mantener el equilibrio con la investigación científica de largo plazo, que depende en gran medida de recursos públicos y constituye la base para el desarrollo tecnológico futuro.

La llegada de Claudia Benavides al Ministerio de Ciencia representa, en ese sentido, una combinación de experiencia académica y conocimiento del ecosistema de innovación. Su gestión comenzará en un momento en el que el país deberá definir cómo aumentar la inversión en investigación, fortalecer la confianza de los científicos y convertir el conocimiento en un motor para el desarrollo económico y social.