El Metro de Bogotá prepara un “cerebro digital” para tomar decisiones antes de que circule el primer tren

El Metro de Bogotá no solo se construye con concreto, rieles y estaciones. También avanza una infraestructura invisible basada en inteligencia artificial, análisis de datos y simulaciones digitales que buscarán anticipar problemas antes de que lleguen los pasajeros.

La estrategia fue revelada por Pedro Luis González Ramírez, líder de Transformación Digital y jefe encargado de Tecnología y Sistemas de Información de la Empresa Metro de Bogotá, durante una entrevista concedida a ENTER en el marco del AWS Summit Bogotá 2026.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el desarrollo de un gemelo digital de la primera línea del Metro.

Se trata de una réplica virtual que reproducirá el comportamiento de la infraestructura y recibirá información en tiempo real. El objetivo es simular escenarios operativos antes de aplicarlos en el sistema real.

¿Qué ocurre si una estación recibe más pasajeros de lo previsto? ¿Qué pasa si se necesita aumentar la frecuencia de los trenes? ¿Cómo cambiaría la operación con una nueva ruta?

La idea es responder esas preguntas en el entorno digital y tomar decisiones respaldadas por datos, sin afectar el servicio.

La iniciativa forma parte del plan de transformación digital de la empresa, construido sobre cinco frentes: inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), analítica de datos, realidad aumentada y virtual, y automatización de procesos.

Para soportar esa estrategia, la entidad evaluó distintas plataformas tecnológicas antes de elegir a Amazon Web Services (AWS) como su aliado para alojar la infraestructura en la nube, los sistemas de datos y varios desarrollos de inteligencia artificial.

Pero la apuesta tecnológica ya tiene una cara visible para los ciudadanos.

La Empresa Metro lanzó MET, un asistente inteligente disponible en su sede electrónica.

A diferencia de los chatbots tradicionales, entiende preguntas escritas en lenguaje natural, incluso cuando contienen errores ortográficos, y responde utilizando la información pública de la entidad.

Según González Ramírez, esa herramienta representa apenas el inicio.

El directivo aseguró que la inteligencia artificial que hoy interactúa con los ciudadanos es solo una parte de los proyectos que prepara la empresa para acompañar la operación de la primera línea del Metro.

Otro de los frentes apunta a simplificar la movilidad en Bogotá.

La empresa trabaja con otras entidades para avanzar hacia un sistema que permita utilizar un único medio de pago en el Metro, TransMilenio, Regiotram y otros componentes del transporte público de la ciudad. El proyecto aún está en desarrollo.

Mientras continúan las obras, el Metro de Bogotá también construye su plataforma tecnológica.

Una infraestructura que no será visible para los usuarios, pero que promete convertirse en una de las piezas clave para operar el sistema cuando entren en funcionamiento los primeros trenes.