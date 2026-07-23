¿Cómo solicitar incentivos para vehículos eléctricos e híbridos?

¿Quieres solicitar los incentivos tributarios para un vehículo eléctrico o híbrido? El trámite comienza en internet y requiere completar información del solicitante, registrar los datos del vehículo y seguir una serie de pasos antes de finalizar la solicitud. La UPME publicó una guía para orientar a las personas que buscan realizar este proceso.

Lo primero es ingresar al portal de la UPME y dirigirse al menú de Servicios a la ciudadanía. Allí se debe seleccionar la opción Incentivos tributarios, que lleva al espacio destinado al trámite para vehículos eléctricos e híbridos.

Antes de comenzar, es importante tener disponible un correo electrónico activo, pues la plataforma enviará allí un enlace de verificación. También se recomienda contar con la información básica de la persona natural o jurídica que realizará la solicitud y, si aplica, los datos del representante legal.

Estos son los pasos para solicitar el incentivo

Si es la primera vez que ingresa a la plataforma, debe seleccionar “Regístrate aquí”. Luego tendrá que ingresar el correo electrónico con el que realizará el trámite, completar la validación de seguridad y confirmar el registro. Después, revise la bandeja de entrada y abra el mensaje enviado por la plataforma para acceder al enlace de verificación.

Una vez activada la cuenta, regrese al portal e inicie sesión. Dentro de la plataforma, busque la sección “Información cliente” y complete los datos básicos del solicitante. Si el trámite corresponde a una persona jurídica o requiere esta información, también deberá registrar los datos del representante legal.

El siguiente paso consiste en ingresar al módulo de la solicitud y crear el caso correspondiente al incentivo tributario. Para continuar, el usuario debe autorizar el tratamiento de sus datos personales y el envío de notificaciones. Después, debe seleccionar la categoría “Incentivos”.

A continuación, llega uno de los pasos centrales: registrar la información del vehículo que será postulado. Los datos deben coincidir con las características del vehículo. En la sección “Vehículo a reemplazar / comprar”, la plataforma solicita información como el recorrido anual estimado y el rendimiento en kilómetros por galón.

Como referencia, se puede registrar un recorrido anual de entre 10.000 y 50.000 kilómetros y un rendimiento de entre 10 y 60 kilómetros por galón. Si la persona nunca ha tenido un vehículo, puede diligenciar estos datos de manera estimada, ya que sirven como línea base para calcular el ahorro energético.

Después de completar la información requerida, el usuario debe continuar con el pago indicado por la plataforma. Una vez realizado, debe diligenciar el Código Único de Seguimiento, guardar la información y adjuntar el soporte de pago emitido por la entidad correspondiente.

Si el vehículo que se quiere postular no aparece en el listado, el trámite cambia. En ese caso, se debe utilizar la opción habilitada para solicitar su inclusión y registrar la información solicitada. En esta etapa no se debe realizar el pago ni adjuntar documentación personal. Si el vehículo es aceptado, posteriormente se solicitarán los datos adicionales necesarios para continuar con el proceso.

La solicitud, por tanto, exige revisar con cuidado la información antes de enviarla y tener a la mano los datos del solicitante y del vehículo antes de iniciar el registro en la plataforma de la UPME.