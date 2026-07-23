Galaxy Z Flip8: precio, diseño más delgado y pantalla exterior con IA

Samsung presentó el Galaxy Z Flip8 durante el Galaxy Unpacked. El nuevo plegable tipo concha concentra sus principales cambios en un cuerpo más delgado, una pantalla exterior con más funciones y nuevas herramientas de inteligencia artificial. La estrategia de la compañía es que cada vez más acciones puedan realizarse desde la pantalla exterior, reduciendo la necesidad de abrir el teléfono.

Un diseño más delgado

El nuevo plegable pesa 180 gramos y mide 6,1 mm de grosor cuando está abierto. Según Samsung, es el modelo tipo concha más delgado de la serie hasta la fecha. Cerrado, sus dimensiones son de 85,7 × 75,4 × 13,1 mm, un formato compacto que facilita llevarlo en el bolsillo o en espacios reducidos sin modificar el diseño característico de la familia Flip.

El teléfono incorpora una bisagra Armor FlexHinge rediseñada para reducir su grosor y mejorar la resistencia del mecanismo. También utiliza un marco de Armor Aluminum, protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en el exterior y certificación IP48, que ofrece resistencia al agua y protección frente al ingreso de partículas de mayor tamaño.

La pantalla principal es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits, pensado para facilitar la visualización incluso en exteriores.

La pantalla exterior del Galaxy Z Flip8 gana funciones

La principal novedad está en la FlexWindow, una pantalla Super AMOLED de 4,1 pulgadas que amplía considerablemente las funciones disponibles sin desplegar el teléfono. Además de consultar notificaciones o controlar la reproducción multimedia, ahora permite abrir aplicaciones compatibles, responder mensajes y acceder a herramientas de inteligencia artificial directamente desde la cubierta.

Entre ellas se encuentran Now Brief, que organiza recordatorios, eventos e información contextual según la hora o la ubicación; Gemini Intelligence, capaz de ejecutar acciones entre aplicaciones compatibles mediante comandos de voz o la tecla lateral; y Now Nudge, que propone acciones cuando detecta planes dentro de una conversación, como guardar una dirección o crear un recordatorio. Todas las sugerencias requieren la aprobación de la persona antes de ejecutarse.

One UI 9 incorpora además el apartado Actividad del asistente, desde el que es posible revisar las acciones realizadas por la inteligencia artificial y comprobar los permisos utilizados por las aplicaciones. La función ofrece mayor transparencia sobre el funcionamiento de estas herramientas.

Cámaras, rendimiento y batería

El dispositivo mantiene una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles, además de una cámara frontal de 10 megapíxeles. Como ocurre en la mayoría de plegables tipo concha, no incorpora teleobjetivo, aunque ofrece un zoom con calidad óptica de 2x mediante el sensor principal y un zoom digital de hasta 10x.

El diseño plegable sigue ofreciendo ventajas para la fotografía. Funciones como FlexCam y FlipShot permiten utilizar la pantalla exterior como visor para capturar selfies con la cámara principal. También incorpora Super Steady con bloqueo horizontal y permite grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo.

En el apartado de rendimiento incorpora el procesador Exynos 2600, acompañado por 12 GB de memoria RAM y versiones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno. El dispositivo no admite tarjetas microSD, pero sí ofrece compatibilidad con Samsung DeX, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y doble SIM mediante nano-SIM y eSIM.

La batería mantiene una capacidad de 4.300 mAh, con carga rápida por cable de hasta 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Samsung estima hasta 31 horas de reproducción de video con una sola carga y mantiene su enfoque en la estabilidad térmica y la durabilidad de la batería.

Precio del Galaxy Z Flip8 y disponibilidad

Samsung confirmó que el Galaxy Z Flip8 tendrá un precio inicial de 1.299 euros (aproximadamente USD 1.520) para la versión con 256 GB de almacenamiento, mientras que el modelo con 512 GB costará 1.499 euros (aproximadamente USD 1.755). La disponibilidad variará según el mercado y la compañía anunciará las fechas de venta correspondientes para cada país.

Las principales diferencias frente a la generación anterior se concentran en la FlexWindow, el nuevo diseño de la bisagra y la integración de funciones de inteligencia artificial. El apartado fotográfico y la batería mantienen una línea continuista, mientras que el software y la pantalla exterior concentran la mayor parte de la evolución del dispositivo.

Imagen: Samsung