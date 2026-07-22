Samsung presenta Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 con nuevas funciones de salud

Dormir, entrenar, recuperarse y vigilar algunos indicadores del organismo son actividades que los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 buscan integrar en una misma experiencia desde la muñeca. Samsung presentó ambos relojes inteligentes con una apuesta centrada en el monitoreo continuo de la salud y el uso de inteligencia artificial para convertir los datos biométricos en recomendaciones prácticas.

Los dos dispositivos incorporan el sensor BioActive, que recopila información relacionada con los hábitos y el estado físico del usuario. A partir de esos registros, el sistema ofrece herramientas orientadas al sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y la recuperación. Entre sus funciones se encuentran Sleep Apnea, Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load, Fitness Index y Hearing.

La compañía también reforzó el seguimiento durante el descanso. Vitals establece una línea base de salud personal mientras el usuario duerme y puede generar alertas ante cambios significativos. Sleep Apnea, respaldada por autorización de la FDA y algoritmos de inteligencia artificial, analiza alteraciones respiratorias durante el sueño. Esta función tiene restricciones de uso y no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud.

Galaxy Watch Ultra2 apunta a quienes buscan un reloj para actividades deportivas exigentes y aventuras al aire libre. Su batería de 800 mAh aumenta 35 % frente a la generación anterior, mientras que la pantalla alcanza un brillo máximo de 5.000 nits. También cuenta con una estructura de titanio y resistencia al agua de 10 ATM, certificación IP69K, estándar MIL-STD-810H y certificación EN13319 para instrumentos utilizados en actividades de buceo.

El modelo incorpora Trail Run, que registra información sobre elevación, ascensos y condiciones del terreno. También suma Nutrition Alert, una función que estima la pérdida de sudor en relación con el peso corporal y ofrece recomendaciones sobre cuándo y cuánto hidratarse.

Un reloj para el deporte extremo y otro para la rutina diaria

El buceo es otra de las áreas en las que Samsung amplía las capacidades del Ultra2. El reloj puede registrar datos como profundidad, duración y temperatura del agua. Más adelante, la aplicación Ultra2 Diving añadirá funciones como seguimiento de la velocidad de ascenso y descenso y límites de inmersión segura. Estas herramientas fueron desarrolladas en colaboración con Mares y su disponibilidad está prevista para finales de 2026.

Galaxy Watch9, por su parte, está dirigido a quienes buscan acompañamiento para sus actividades cotidianas. Tiene una estructura de aluminio, llegará en versiones de 40 y 44 mm y cuenta con baterías de 390 mAh y 445 mAh, respectivamente. Su pantalla alcanza hasta 3.000 nits y el diseño busca facilitar el uso continuo durante el día y la noche.

Ambos modelos funcionan con Wear OS 7 y One UI 9 Watch, utilizan la plataforma Snapdragon Wear Elite y son compatibles con dispositivos Android 13 o superior que cumplan los requisitos de memoria y servicios de Google.

En Colombia, la preventa de Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 comenzó el 22 de julio de 2026. La disponibilidad general está prevista para el 5 de agosto. El Ultra2 llegará en una versión de 47 mm, mientras que el Watch9 estará disponible en tamaños de 40 y 44 mm, con diferentes opciones de color según la versión.