Huawei FreeClip 2 S: audio espacial, IA y hasta 38 horas de batería

Huawei presentó los FreeClip 2 S, una nueva versión de sus audífonos inalámbricos de diseño abierto que apuesta por mejorar la comodidad, la calidad de las llamadas y la experiencia de audio sin aislar completamente al usuario de su entorno. El dispositivo incorpora cambios tanto en el diseño como en el procesamiento de sonido, además de funciones pensadas para quienes utilizan varios dispositivos durante el día.

Uno de los principales cambios está en el C-bridge Design, la estructura que une las dos partes del audífono. Huawei afirma que ahora utiliza un material de silicona líquida más suave, con el propósito de ofrecer un ajuste más cómodo durante largas jornadas de uso. La compañía también señala que el diseño fue desarrollado a partir del análisis de más de 10.000 muestras de oídos de diferentes partes del mundo para lograr una mejor adaptación.

Cada audífono pesa apenas 5,1 gramos, una característica que busca reducir la sensación de fatiga al utilizarlos por varias horas. Los FreeClip 2 S estarán disponibles en los colores azul y plata.

Te puede interesar: Probamos los Huawei FreeClip 2, los audífonos open-ear que llegan a Colombia y apuestan por la comodidad

En el apartado de sonido, Huawei incorporó un nuevo procesador con unidad de procesamiento de inteligencia artificial (NPU), que incrementa la capacidad de cálculo para mejorar el tratamiento de la voz y del audio. Según la marca, esto permite ofrecer llamadas más nítidas y una reproducción musical con mayor nivel de detalle.

Los audífonos también integran un sistema de doble diafragma que mejora la respuesta en frecuencias bajas y aumenta el volumen de salida, lo que se traduce en graves más profundos y un sonido más equilibrado para distintos géneros musicales.

Funciones inteligentes para el uso diario

Además de las mejoras en hardware, los FreeClip 2 S incorporan herramientas que ajustan automáticamente la experiencia de escucha. Entre ellas se encuentra el volumen adaptativo, capaz de modificar la intensidad del sonido según el entorno y el tipo de contenido que se está reproduciendo.

Durante las llamadas, un sistema de tres micrófonos, combinado con algoritmos de inteligencia artificial, identifica la voz del usuario y reduce el ruido ambiente para facilitar las conversaciones incluso en lugares concurridos.

Otra de las novedades es el reconocimiento automático del audífono izquierdo y derecho, por lo que cualquiera de las dos piezas puede utilizarse en cualquiera de los oídos sin necesidad de realizar configuraciones manuales.

Los FreeClip 2 S también son compatibles con audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, una función que busca ofrecer una sensación más envolvente al reproducir películas, series o música compatible.

En cuanto al control, los usuarios pueden responder llamadas, cambiar canciones, ajustar el volumen o activar el asistente de voz mediante gestos táctiles. Incluso es posible aceptar o rechazar llamadas realizando movimientos con la cabeza, una función pensada para situaciones en las que no es posible utilizar las manos.

Te puede interesar: FreeClip 2: las 5 características que los hacen diferentes a unos audífonos tradicionales

Huawei también mantiene la conexión simultánea con dos dispositivos mediante la aplicación Huawei Audio Connect, compatible con teléfonos Android e iPhone. Desde esa plataforma es posible administrar los equipos conectados, revisar el nivel de batería y localizar los audífonos en caso de pérdida.

En materia de resistencia, los FreeClip 2 S cuentan con certificación IP57 frente al polvo y al agua, lo que permite utilizarlos durante entrenamientos o bajo lluvia ligera.

La autonomía es otro de los aspectos destacados. Huawei indica que los audífonos ofrecen hasta nueve horas de reproducción continua con una sola carga y alcanzan hasta 38 horas utilizando el estuche. Además, una carga rápida de diez minutos proporciona hasta tres horas adicionales de reproducción, una opción pensada para quienes necesitan volver a utilizarlos en poco tiempo.