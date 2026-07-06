Samsung subiría el precio de sus nuevos Galaxy Watch: este sería su precio

A pocos días del próximo Galaxy Unpacked que Samsung celebrará en Londres, una nueva filtración anticipa cuánto costarán los relojes inteligentes que acompañarían la presentación. La información apunta a un aumento de precio frente a generaciones anteriores, especialmente para el nuevo Galaxy Watch Ultra 2, el modelo más avanzado de la marca.

Si los valores filtrados se mantienen, quienes estén pensando en renovar su smartwatch tendrán que preparar un presupuesto mayor. Aunque Samsung aún no confirma estas cifras, las filtraciones suelen ofrecer una idea bastante cercana a los precios oficiales que llegarán al mercado europeo.

Galaxy Watch Ultra 2 sería el reloj más costoso de Samsung

De acuerdo con la información filtrada, el Galaxy Watch Ultra 2 con conectividad LTE tendría un precio de 749 euros, una cifra que equivale a cerca de 3,6 millones de pesos colombianos (tomando un cambio aproximado de $4.800 por euro).

Con este valor, el reloj se mantendría como la opción premium del catálogo de Samsung, dirigida a usuarios que buscan funciones avanzadas para deporte, salud y actividades al aire libre.

El incremento también refuerza la tendencia del mercado de relojes inteligentes, donde los modelos de gama alta incorporan cada vez más herramientas relacionadas con monitoreo físico, inteligencia artificial y autonomía.

Estos serían los precios del Galaxy Watch9

La filtración también revela cuánto costaría la nueva generación del Galaxy Watch9.

El modelo de 40 mm tendría un precio de 409 euros, aproximadamente 1,96 millones de pesos colombianos.

Por su parte, la versión de 44 mm llegaría a 459 euros, equivalentes a cerca de 2,2 millones de pesos colombianos.

Para quienes prefieran conectividad LTE, el precio aumentaría 30 euros adicionales, es decir, alrededor de 144.000 pesos colombianos sobre el valor de cada modelo.

Aunque todavía no se conocen todas las novedades que incorporarán estos relojes, la filtración deja entrever que Samsung apostará por mantener una oferta diferenciada entre el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra 2, tanto en funciones como en precio.

La compañía despejará todas las dudas durante el Galaxy Unpacked de Londres, donde se espera la presentación oficial de estos dispositivos junto con otros productos del ecosistema Galaxy. Hasta entonces, estos valores sirven como una referencia de lo que podrían pagar los compradores cuando los nuevos relojes lleguen al mercado y permiten anticipar que la próxima generación de smartwatches de Samsung no será precisamente económica.