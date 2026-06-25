¿Por qué un secador de cabello necesita sensores e ingeniería avanzada? La apuesta de Dyson en Colombia

Hablar de Dyson suele llevar la conversación hacia secadores, aspiradoras o purificadores de aire. Sin embargo, la compañía británica insiste en que esa no es la mejor forma de describirla. Su identidad, asegura, está más cerca de una empresa de ingeniería que de una marca de productos para el hogar. La diferencia puede parecer sutil, pero ayuda a entender por qué la firma dedica años de investigación y millones de libras al desarrollo de tecnologías para tareas tan cotidianas como limpiar una habitación o secarse el cabello.

Consultada por ENTER.CO, la compañía explicó que su proceso de innovación comienza con una pregunta simple: ¿qué problema no se está resolviendo bien? A partir de allí, equipos de ingenieros, científicos e investigadores comienzan un trabajo que puede extenderse durante años y dar lugar a miles de prototipos antes de llegar a una solución comercial.

Esa filosofía ha llevado a Dyson a invertir de forma constante en áreas como motores digitales, dinámica de fluidos, inteligencia artificial, robótica, ciencia de materiales y tecnologías de sensorización avanzada. Lo interesante es que los avances obtenidos en esos campos no se quedan en laboratorios. Terminan llegando a productos de uso diario que buscan ofrecer una alternativa a tecnologías que, en algunos casos, han cambiado muy poco durante décadas.

En Colombia, dos de los primeros dispositivos con los que la marca comenzó a construir presencia fueron la aspiradora Dyson V8 y el secador Dyson Supersonic. Aunque pertenecen a categorías completamente distintas, ambos reflejan una misma visión: utilizar tecnología propia para replantear la forma en que se realizan tareas cotidianas.

El caso del Supersonic resulta especialmente llamativo porque se trata de una categoría donde la innovación suele avanzar a un ritmo más lento que en otros segmentos tecnológicos. Históricamente, la mayoría de fabricantes ha buscado reducir los tiempos de secado aumentando la potencia o elevando la temperatura. La compañía decidió seguir una ruta diferente.

Cuando la innovación no depende de más calor

Según explicó la compañía a ENTER.CO, el objetivo era desarrollar una herramienta capaz de secar el cabello rápidamente sin depender del calor extremo. Para ello creó el motor digital Dyson V9, capaz de girar hasta 110.000 revoluciones por minuto y generar un flujo de aire potente y controlado. A esta tecnología se suma Air Multiplier, un sistema diseñado para amplificar el flujo de aire y distribuirlo de manera uniforme durante el secado.

La apuesta tecnológica va más allá del motor. Uno de los elementos más distintivos del Supersonic es su sistema inteligente de control de calor. Mientras muchos secadores tradicionales trabajan con temperaturas elevadas para acelerar el proceso, el dispositivo del fabricante monitorea la temperatura del aire más de 40 veces por segundo y realiza ajustes constantes para evitar el calor extremo. Según la compañía, esto ayuda a proteger la fibra capilar y a conservar el brillo natural del cabello.

La evolución más reciente de esta tecnología llegó con el Dyson Supersonic Nural. Esta versión incorpora sensores inteligentes capaces de detectar la proximidad al cuero cabelludo y adaptar automáticamente la temperatura durante el uso. La función puede parecer sencilla, pero refleja una tendencia cada vez más visible en la industria tecnológica: la incorporación de sensores y automatización en objetos que tradicionalmente habían permanecido casi sin cambios.

Otra característica que busca diferenciar al dispositivo es su capacidad de adaptación a distintos tipos de cabello. El equipo incluye tres niveles de velocidad que permiten ajustar el flujo de aire según las necesidades de secado y estilizado.

También incorpora accesorios magnéticos intercambiables que modifican la forma en que se distribuye el aire. Entre ellos se encuentran un difusor para ayudar a definir rizos y reducir el frizz, una boquilla concentradora para moldeados más precisos, un peine de púas anchas pensado para cabello rizado o con textura y un accesorio Flyaway diseñado para controlar cabellos sueltos.

Una filosofía que va más allá del cuidado del cabello

De acuerdo con la empresa, la combinación de estas tecnologías permite que el Supersonic pueda utilizarse en cabello lacio, ondulado o rizado sin necesidad de recurrir a temperaturas excesivas.

Sin embargo, la historia detrás del dispositivo va más allá de sus especificaciones técnicas. Para la compañía, el secador representa la aplicación de años de investigación en motores digitales, dinámica del aire y sistemas de sensorización a un producto que forma parte de la rutina diaria de millones de personas.

La misma lógica se encuentra en otros equipos de la marca presentes en Colombia, como la Dyson V8. Aunque se trata de una categoría completamente diferente, comparte la misma filosofía de utilizar tecnologías desarrolladas internamente para mejorar tareas cotidianas mediante ingeniería y diseño.

En un mercado donde muchas innovaciones suelen concentrarse en cambios estéticos o funciones adicionales, Dyson apuesta por una estrategia distinta. Su propuesta consiste en trasladar avances tecnológicos complejos a productos de uso diario y hacer que esa tecnología trabaje en segundo plano. El Supersonic es quizá el mejor ejemplo de esa visión; un secador que, detrás de una tarea tan simple como secar el cabello, esconde años de investigación en algunas de las áreas más avanzadas de la ingeniería moderna.