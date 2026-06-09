Apple convierte Apple Intelligence en el corazón de sus dispositivos

Durante la WWDC, la compañía presentó la nueva generación de Apple Intelligence, una actualización que amplía el alcance de su tecnología de IA y la convierte en una capa integrada en prácticamente todo su ecosistema.

Aunque Siri fue una de las protagonistas del anuncio, el mensaje de Apple fue más amplio, pues la empresa quiere que la inteligencia artificial trabaje detrás de aplicaciones, servicios y procesos cotidianos sin obligar al usuario a cambiar la forma en que utiliza sus dispositivos.

La nueva versión de Apple Intelligence llegará a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro con herramientas que intervienen en navegación web, edición de fotografías, automatización de tareas, gestión de comunicaciones y control del hogar conectado.

Lo llamativo del anuncio es que Apple ya no presenta la IA como una característica aislada, pues en su lugar, la integra directamente en aplicaciones como Fotos, Safari, Mensajes, Mail, Contraseñas, Calendario, Casa y Atajos.

La IA deja de ser una app y pasa a ser parte del sistema

Sobre esto, la actualización muestra un cambio importante frente a la primera generación de Apple Intelligence presentada en 2024.

Ahora las aplicaciones pueden comprender mejor el contexto del usuario para ofrecer acciones automáticas. Safari organiza pestañas por temas, Contraseñas actualiza claves vulnerables, Mensajes identifica tareas sugeridas dentro de una conversación y Calendario crea eventos a partir de descripciones escritas.

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Apple también mejoró sus capacidades de generación y edición de imágenes mediante Image Playground, que ahora permite crear imágenes fotorrealistas y modificar elementos utilizando lenguaje natural.

En Fotos aparecen nuevas herramientas capaces de ampliar imágenes, reencuadrarlas después de haber sido tomadas y eliminar objetos con resultados más realistas.

El verdadero mensaje de Apple: privacidad e infraestructura

Más allá de las funciones visibles para los usuarios, uno de los anuncios más importantes está en la arquitectura que impulsa Apple Intelligence.

La compañía explicó que la nueva generación utiliza modelos Apple Foundation desarrollados por Apple y complementados mediante colaboración con Google Gemini. Estos modelos operan tanto en el dispositivo como en servidores de computación privada diseñados para procesar solicitudes sin almacenar información personal.

Apple insiste en que esta combinación busca ofrecer capacidades avanzadas de inteligencia artificial sin sacrificar privacidad, un argumento con el que intenta diferenciarse de otros competidores del sector.

La estrategia también refleja cómo ha cambiado la carrera de la IA. La discusión ya no se limita a quién tiene el chatbot más potente, sino a quién logra integrar la inteligencia artificial en las actividades diarias de los usuarios.

Con esta actualización, Apple deja claro que Apple Intelligence será mucho más que Siri. La compañía la está convirtiendo en la base tecnológica sobre la que funcionarán sus productos durante los próximos años.