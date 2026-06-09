Siri AI: 10 cosas nuevas que podrás hacer con la IA de Apple

Apple aprovechó la WWDC 2026 para presentar la mayor transformación de Siri desde su lanzamiento. La compañía anunció Siri AI, una nueva generación de su asistente impulsada por Apple Intelligence que promete entender mejor el contexto, buscar información en distintas aplicaciones y ejecutar tareas más complejas en los dispositivos de la marca.

La actualización llegará junto con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y otros sistemas operativos de Apple. Más allá de una mejora técnica, el cambio apunta a convertir a Siri en una herramienta capaz de actuar como un asistente digital que entiende lo que haces, lo que buscas y lo que aparece en tu pantalla.

Estas son algunas de las funciones más llamativas que Apple mostró durante la conferencia.

Lo que ahora podrá hacer Siri AI

1. Buscar información dentro de tus mensajes

Siri podrá revisar conversaciones en Mensajes para encontrar datos específicos sin que tengas que hacerlo manualmente.

2. Encontrar correos electrónicos relevantes

La nueva IA tendrá acceso al contexto personal del usuario para localizar información importante almacenada en Mail.

3. Buscar fotos usando lenguaje natural

Podrás pedir imágenes describiendo personas, lugares o situaciones sin necesidad de recordar fechas exactas.

4. Entender lo que aparece en la pantalla

Si estás viendo una fotografía, una página web o una aplicación, Siri podrá responder preguntas relacionadas con ese contenido.

5. Saltar entre aplicaciones para completar tareas

La IA podrá interactuar con varias apps al mismo tiempo para ejecutar acciones más complejas.

6. Consultar información actualizada en internet

Cuando una respuesta requiera datos recientes, Siri podrá conectarse a la web para obtener información actualizada.

7. Mantener conversaciones más naturales

Apple promete que el asistente comprenderá mejor el contexto de una conversación y dará respuestas más coherentes.

8. Retomar conversaciones anteriores

Una nueva aplicación dedicada permitirá revisar conversaciones previas y continuar desde donde quedaron.

9. Sincronizar el historial entre dispositivos

Las conversaciones con Siri estarán disponibles en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro mediante sincronización privada con iCloud.

10. Generar respuestas útiles basadas en tu contexto personal

La IA podrá combinar información de correos, mensajes, fotos y otros datos personales para ofrecer respuestas más relevantes.

Más allá de Siri

La renovación de Siri forma parte de una actualización más amplia de Apple Intelligence. La empresa también mostró nuevas herramientas para editar imágenes en Fotos, crear ilustraciones mediante Image Playground, recibir sugerencias inteligentes en Mensajes y gestionar información de forma más eficiente en aplicaciones como Safari y Mail.

Apple asegura que gran parte de estas capacidades se apoyan en una arquitectura diseñada para proteger la privacidad de los usuarios, uno de los aspectos que la compañía destacó durante la presentación.

Las nuevas funciones ya están disponibles para desarrolladores y comenzarán a llegar a los usuarios mediante versiones beta antes de su lanzamiento oficial previsto para este otoño. Para quienes utilizan dispositivos compatibles, Siri AI representa uno de los cambios más importantes en la experiencia de uso del ecosistema Apple en los últimos años.