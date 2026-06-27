WhatsApp renueva su app para iPad con el diseño Liquid Glass

WhatsApp comenzó a desplegar una de las actualizaciones visuales más importantes para su aplicación en iPad. La plataforma está incorporando el diseño Liquid Glass, una interfaz inspirada en la que ya utilizan los usuarios de iPhone y que modifica la apariencia de botones, barras de navegación y menús para ofrecer una experiencia más moderna y uniforme.

La novedad ya está disponible para algunos usuarios y se irá habilitando de forma gradual durante las próximas semanas. Por ahora, el lanzamiento alcanza principalmente a quienes prueban versiones beta, aunque algunos dispositivos con la versión estable también podrían recibirla antes de un despliegue masivo.

¿Qué cambia con el diseño Liquid Glass en WhatsApp?

El cambio más visible aparece en la barra inferior de navegación. En lugar de permanecer integrada al borde de la pantalla, ahora se presenta como un elemento flotante y semitransparente, generando una sensación de mayor profundidad en la interfaz.

La actualización también modifica la barra superior, que cambia de transparencia mientras te desplazas por la lista de conversaciones. El contenido se mantiene visible detrás de ella, haciendo que la navegación resulte más fluida.

Los botones y los menús contextuales también adoptan el acabado translúcido característico de Liquid Glass. Además, incorporan nuevas animaciones que responden al tacto, aportando una interacción más natural durante el uso diario de la aplicación.

En el caso del iPad existe una diferencia frente al iPhone: la barra inferior muestra únicamente los íconos y elimina las etiquetas de texto, una decisión que deja más espacio disponible para el contenido en pantalla.

¿Por qué la actualización llega primero a algunos usuarios?

Aunque las aplicaciones de WhatsApp para iPhone, iPad y Mac comparten buena parte de su desarrollo, las nuevas funciones no siempre llegan al mismo tiempo. La compañía acostumbra distribuir las actualizaciones por etapas para comprobar su estabilidad, detectar posibles fallos y corregir errores antes de ampliar la disponibilidad.

Mientras el iPad recibe esta primera versión de Liquid Glass, WhatsApp continúa desarrollando mejoras adicionales para iPhone. Entre ellas se encuentran nuevos efectos visuales dentro de las conversaciones y ajustes que todavía no han sido trasladados a la versión para tabletas.

También existen indicios de que futuras actualizaciones podrían incorporar cambios similares a los que la compañía prepara para la aplicación de Mac, incluyendo una barra lateral renovada y nuevas herramientas para organizar los chats bloqueados.

Por ahora, la llegada de Liquid Glass representa el mayor cambio estético que ha recibido WhatsApp para iPad en los últimos meses. La actualización no incorpora nuevas funciones de mensajería, pero sí unifica la apariencia de la aplicación entre distintos dispositivos de Apple y anticipa la dirección que seguirá el diseño de la plataforma en próximas versiones.

Si aún no ves la nueva interfaz, es normal. WhatsApp confirmó que la distribución será progresiva y continuará expandiéndose durante las próximas semanas hasta llegar a un mayor número de usuarios.