Apple permitirá copiar y pegar entre iPhone y Windows: así funcionará la nueva integración

La posibilidad de copiar un texto en un iPhone y pegarlo directamente en un computador con Windows podría dejar de ser exclusiva de los usuarios que permanecen dentro del ecosistema de Apple. La compañía confirmó que desarrolla una herramienta que permitirá compartir el portapapeles entre ambos dispositivos, una función solicitada por Microsoft y que responde a las nuevas exigencias de interoperabilidad impulsadas por la Unión Europea.

Actualmente, los usuarios de Android y Windows cuentan con una integración más amplia gracias a las herramientas desarrolladas por Microsoft y Google. Esa conexión facilita acceder a mensajes, llamadas, notificaciones, fotografías y al contenido del portapapeles desde el computador. En cambio, quienes utilizan un iPhone junto a un PC con Windows disponen de menos opciones para intercambiar información de forma rápida.

El proyecto comenzó a tomar forma en marzo de 2026, cuando Microsoft presentó formalmente la propuesta a Apple mediante el sistema que la empresa creó para recibir solicitudes de interoperabilidad de otros desarrolladores. Apple respondió el 26 de junio con una solución que ya se encuentra en desarrollo.

¿Cómo funcionará la sincronización del portapapeles?

La propuesta busca que los usuarios puedan copiar texto u otro contenido compatible en un iPhone y pegarlo inmediatamente en un computador con Windows, así como realizar el proceso inverso. La sincronización se ejecutaría de manera continua, evitando abrir aplicaciones específicas o iniciar manualmente una transferencia cada vez que se quiera mover información entre ambos dispositivos.

Para hacerlo posible, Apple prepara una nueva plataforma que estará disponible en iOS 26.5. El sistema permitirá a los desarrolladores crear una extensión capaz de compartir e importar elementos del portapapeles con accesorios vinculados. Cada vez que el usuario copie contenido, el sistema notificará a esa extensión para que envíe la información utilizando los protocolos de transporte compatibles.

La autorización también será sencilla. El propietario del dispositivo únicamente deberá conceder permiso una vez para cada accesorio conectado que utilice esta función. Después de esa aprobación inicial, el intercambio de contenido podrá realizarse automáticamente.

Aunque la novedad promete facilitar el trabajo para quienes alternan entre un iPhone y un computador con Windows, habrá que esperar. Apple indicó que el desarrollo requiere un “considerable esfuerzo de ingeniería” y estima que la función no estará disponible antes del otoño de 2027.