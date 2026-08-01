WhatsApp prueba carpeta para chats de empresas: así funciona

Abrir WhatsApp y encontrar la bandeja llena de avisos bancarios, confirmaciones de vuelos y notificaciones de entrega ya es parte de la rutina para millones de personas. Ese problema, que creció junto con el uso empresarial de la plataforma, está a punto de tener solución. Según confirmó TechCrunch de forma exclusiva, la aplicación prueba una carpeta para separar los chats personales de los enviados por grandes compañías.

La novedad llega en un momento clave para Meta. Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026, Mark Zuckerberg reveló que los ingresos por mensajería de pago y suscripciones ya superan los mil millones de dólares. Ese crecimiento explica por qué mejorar la organización de la bandeja se convirtió en una prioridad para la compañía.

Cómo funciona la nueva carpeta de WhatsApp

El sistema funciona de manera automática. Cuando llega un aviso de un banco, una aerolínea o una plataforma de reparto, la conversación permanece durante un tiempo en la lista principal. Después, la aplicación la traslada por sí sola a una sección llamada “Ofertas y actualizaciones”, sin borrar el contenido ni desactivar las notificaciones.

Meta todavía prueba distintos plazos para realizar ese traslado y, por ahora, el límite conocido es de 24 horas. La compañía busca que los usuarios tengan tiempo suficiente para revisar un aviso importante antes de que la conversación pase a un espacio independiente dentro de la aplicación.

Quien no quiera utilizar esta organización automática podrá desactivarla desde los ajustes. Sin embargo, todavía no existe la posibilidad de definir un tiempo personalizado. El usuario solo puede aceptar el plazo establecido por Meta o desactivar completamente la función mientras continúan las pruebas.

En esta primera etapa, la reorganización solo alcanza a los principales remitentes comerciales. Para el usuario no cambia la cantidad de avisos, su contenido ni la posibilidad de abrir cada conversación completa. La diferencia es que, después de cierto tiempo, esas conversaciones dejan de aparecer junto a los chats personales.

Los pequeños negocios y las cuentas individuales que utilizan la versión empresarial seguirán apareciendo en la lista principal. Meta no ha confirmado cuándo ampliará la función a otros tipos de cuentas, por lo que el cambio estará limitado inicialmente a un grupo específico de empresas.

Por qué Meta reorganiza los chats ahora

El momento elegido no es casual. A medida que más marcas utilizan la aplicación para vender, gestionar pagos y atender a sus clientes, aumenta el riesgo de que la bandeja principal se llene de comunicaciones automáticas. Eso puede afectar la experiencia de quienes usan el servicio principalmente para conversar con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Por esa razón, las pruebas comenzaron con un grupo reducido de socios de la plataforma empresarial en lugar de activarse para todos los usuarios. El objetivo es comprobar cómo funciona el sistema antes de ampliar su disponibilidad y evaluar si realmente mejora la organización de la bandeja sin afectar la experiencia de uso.

Una estrategia para reducir el spam comercial

La función no busca resolver el problema del spam de una sola vez. Hace parte de una estrategia que Meta desarrolla desde hace varios años para controlar el crecimiento de las comunicaciones comerciales dentro de la aplicación sin eliminar un negocio que se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.

En 2024, WhatsApp permitió cancelar la suscripción a mensajes de marketing. Un año después limitó la cantidad de envíos masivos que podían realizar empresas y particulares, y posteriormente restringió los contactos iniciados sin que existiera una respuesta previa del destinatario.

La medida refuerza esa estrategia. No elimina la comunicación entre empresas y clientes, pero reduce la posibilidad de que esas conversaciones interfieran con los chats personales. La intención es mantener separadas ambas experiencias sin impedir que las compañías continúen utilizando la plataforma para atender a sus usuarios.

Imagen: TechCrunch / Editada por ENTER.CO con Gemini.