WhatsApp se renueva con funciones para iPad, autos y archivos PDF

Las conversaciones de WhatsApp podrán gestionarse desde más dispositivos y aplicaciones con la nueva actualización de la plataforma. Entre las principales novedades está la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, sin tener que vincularla primero con un teléfono.

La opción responde a una de las solicitudes de los usuarios de WhatsApp para iPad, que hasta ahora necesitaban conectar la tableta con una cuenta configurada en un celular. Con la nueva función, basta con abrir la aplicación en el iPad, registrarse y configurar la cuenta desde el propio dispositivo.

La actualización también modifica el funcionamiento de WhatsApp en los vehículos compatibles con CarPlay y Android Auto. Desde la pantalla del automóvil, los usuarios podrán escuchar y responder mensajes, realizar llamadas, consultar el historial de llamadas y comunicarse con sus contactos favoritos sin tener que utilizar el teléfono mientras conducen.

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Otra de las novedades llega a WhatsApp Web y a las versiones para computadora. A partir de ahora, los archivos PDF podrán abrirse directamente dentro de la plataforma sin necesidad de descargarlos previamente. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de realizar acciones sencillas sobre los documentos, como destacar contenido y añadir anotaciones, mediante la integración con Adobe Acrobat.

La aplicación también incorpora una nueva forma de compartir música en los estados. Quienes utilicen Apple Music o Spotify podrán publicar directamente la canción que están escuchando para que sus contactos puedan verla en su estado.

Las nuevas funciones ya comenzaron a implementarse y llegarán progresivamente a los usuarios. Con estos cambios, WhatsApp amplía su presencia en tabletas, vehículos y computadores, mientras facilita la conexión con otras aplicaciones utilizadas diariamente.