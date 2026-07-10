Los mejores atajos del teclado de Android: ¿para qué sirve el botón “123”?

Millones de personas utilizan el teclado de Android todos los días para enviar mensajes, responder correos, buscar información o trabajar desde el teléfono. Sin embargo, gran parte de sus funciones pasan desapercibidas. Además del clásico autocorrector y las sugerencias de palabras, el teclado incluye una serie de gestos y atajos que permiten escribir con mayor rapidez, acceder a símbolos en menos tiempo e incluso reducir la cantidad de toques necesarios sobre la pantalla.

Uno de los menos conocidos está relacionado con el botón “123”, el acceso que normalmente se utiliza para cambiar del teclado de letras al de números y símbolos. Aunque la mayoría de usuarios pulsa este botón cada vez que necesita escribir un número o un signo de puntuación, existe un método más rápido.

El truco consiste en mantener presionado el botón “123”. Al hacerlo, el teclado muestra de inmediato los números y símbolos sin necesidad de cambiar completamente de pantalla. Desde allí es posible deslizar el dedo hasta el carácter que se quiere escribir y, al soltarlo, el teclado regresa automáticamente a las letras. Esto evita tener que realizar varios toques para escribir un solo número o símbolo.

También existe otra posibilidad: mantener presionado el botón “123” con un dedo mientras se selecciona el número o símbolo con otro. Ambas opciones vienen activadas por defecto en la mayoría de teclados de Android, incluido Gboard.

Otros gestos que ayudan a escribir más rápido

El acceso rápido mediante el botón “123” no es el único atajo disponible. Si, después de mantenerlo presionado, el usuario deja el dedo sobre algunos símbolos, aparecerán caracteres adicionales que normalmente están ocultos. De esta forma es posible acceder a más signos especiales sin navegar entre varias pantallas del teclado.

Otro de los recursos más utilizados es la escritura mediante deslizamiento o Swipe, que permite formar palabras moviendo el dedo de una letra a otra sin levantarlo de la pantalla. El teclado interpreta el recorrido y escribe automáticamente la palabra correspondiente.

A esto se suman otras funciones como mantener presionada una letra para acceder a caracteres acentuados o símbolos relacionados, utilizar la barra espaciadora para mover el cursor con precisión dentro del texto o aprovechar las sugerencias inteligentes para completar frases con un solo toque.

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La razón por la que muchas de estas funciones permanecen ocultas responde al diseño del teclado. Para ocupar menos espacio en la pantalla, Android separa las letras, los números y los símbolos en diferentes vistas. Los gestos permiten acceder a estas opciones sin abandonar el teclado principal, haciendo que la escritura sea más fluida.

Aunque se trata de pequeños cambios en la forma de escribir, el ahorro de tiempo puede ser considerable para quienes utilizan el teléfono durante gran parte del día. Quienes envían mensajes constantemente, responden conversaciones de trabajo o escriben documentos desde el móvil pueden reducir el número de movimientos necesarios y mantener un ritmo de escritura más ágil.

Muchos de estos atajos vienen habilitados desde el primer momento y no requieren instalar aplicaciones adicionales ni modificar la configuración del dispositivo. Basta con conocerlos y convertirlos en un hábito para aprovechar mejor una de las herramientas más utilizadas en cualquier teléfono Android.