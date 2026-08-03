Samsung Galaxy S26 FE: aparecen las primeras fundas oficiales y revelan su diseño

A pocas semanas de su presentación, el Samsung Galaxy S26 FE comenzó a mostrar algunas de sus características gracias a la aparición de las primeras fundas oficiales. Aunque el fabricante aún no ha anunciado el dispositivo, estos accesorios permiten conocer parte de su diseño y anticipan algunos detalles sobre la propuesta que llegará como la versión más accesible de la familia Galaxy S26.

Las imágenes revelan dos modelos de fundas que Samsung tendría preparados para el teléfono. El primero corresponde a la Clear Magnet Case, una carcasa transparente que incorpora un anillo magnético pensado para la carga magnética. Su presencia no implica necesariamente que el Galaxy S26 FE incluya imanes integrados en el propio dispositivo, por lo que el accesorio sería el encargado de ofrecer esa compatibilidad.

El segundo accesorio es una funda magnética de silicona, muy similar a la que ya está disponible para otros integrantes de la serie Galaxy S26. Se trata de una carcasa delgada que también incorpora un imán en su interior para facilitar el uso de sistemas de carga magnética.

Los accesorios también revelan parte del diseño

Más allá de las fundas, las imágenes permiten observar el aspecto del Galaxy S26 FE. El teléfono mantendría una línea estética muy cercana a la de su antecesor, el Galaxy S25 FE, con un módulo de triple cámara trasera dispuesto de forma vertical y unos marcos reducidos alrededor de la pantalla.

Sin embargo, el borde inferior seguiría siendo ligeramente más grueso que los laterales y la parte superior, un detalle que lo diferenciaría de otros modelos premium de la compañía que utilizan biseles más uniformes.

Las fotografías también dejan entrever al menos dos colores con los que llegaría el equipo. Uno de ellos sería violeta cobalto, una tonalidad similar a la utilizada en otros modelos de la serie Galaxy S26, aunque acompañada por un marco plateado. El otro color visible es menta. Aun así, es posible que Samsung amplíe la oferta cromática cuando haga oficial el dispositivo, teniendo en cuenta que el Galaxy S25 FE estuvo disponible en tres versiones de color.

Todo apunta a que el Galaxy S26 FE será presentado durante la feria IFA, que se celebra a comienzos de septiembre, siguiendo una estrategia similar a la utilizada con el modelo anterior.

Además del diseño, otro aspecto que genera expectativa es el precio. Tras los incrementos aplicados recientemente a otros dispositivos de la marca, como los Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2, existen previsiones de que el Galaxy S26 FE también tenga un ajuste al alza. Como referencia, el Galaxy S25 FE debutó con un precio inicial de 649 dólares, por lo que un aumento de entre 50 y 100 dólares aparece como una posibilidad.