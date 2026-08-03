El Galaxy S27 Ultra podría introducir uno de los cambios más significativos en la estrategia fotográfica de Samsung desde la llegada de la serie Ultra. Un rumor publicado por el filtrador Ice Universe y respaldado por el medio surcoreano ET News indica que el próximo modelo prescindiría del teleobjetivo con zoom óptico de 3x y mantendría un único teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de cinco aumentos.

Samsung no ha confirmado esta información. Aunque ambas fuentes coinciden en el reporte, por ahora debe considerarse una filtración hasta que la compañía presente oficialmente el dispositivo.

No, there is no second telephoto camera. It only has one 5x 50MP telephoto lens. https://t.co/D3BUPxqFTx — Ice Universe (@UniverseIce) August 1, 2026

¿Qué cambiaría en la cámara del Galaxy S27 Ultra?

Según ET News, el próximo modelo Ultra tendría una cámara principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de cinco aumentos y una cámara ultra gran angular de 50 MP. De confirmarse esa configuración, desaparecería el teleobjetivo con zoom óptico de tres aumentos, presente en todos los modelos Ultra desde el Galaxy S21 Ultra.

A primera vista, tener una cámara menos podría parecer un paso atrás. Sin embargo, los sensores actuales de alta resolución permiten realizar recortes digitales con suficiente calidad para cubrir parte del rango de zoom 3x, lo que reduce la necesidad de incorporar una lente específica.

La cámara de 3x seguiría siendo útil en algunos escenarios

Pese a que el teleobjetivo de tres aumentos ha quedado rezagado en resolución frente a opciones más recientes, mantiene ventajas en determinados usos. Su distancia focal suele ofrecer mejores resultados en retratos y, gracias a su menor distancia mínima de enfoque, también facilita la fotografía de objetos pequeños y primeros planos.

Si Samsung prescinde de ese sensor, esas funciones pasarían a depender del procesamiento de imagen y del recorte digital del sensor principal. Para muchos usuarios el cambio podría ser poco perceptible, pero quienes utilizan con frecuencia el zoom 3x para retratos o fotografía macro probablemente sí notarían la diferencia.

¿Por qué Samsung eliminaría una cámara?

ET News asegura que la decisión estaría relacionada con la necesidad de contener los costos de fabricación. Fuentes consultadas por el medio afirman que el desarrollo del hardware fotográfico ha alcanzado un punto de madurez en el que incorporar más sensores aporta mejoras cada vez menores, mientras incrementa el costo de producción.

La decisión también reflejaría un cambio de enfoque en la industria. En lugar de añadir más cámaras, varios fabricantes están apostando por sensores de mayor tamaño, fotografía computacional e inteligencia artificial para mejorar los resultados sin incrementar el número de módulos fotográficos.

Todavía faltan varios meses para la presentación oficial de la próxima generación Galaxy S, por lo que la configuración definitiva aún podría cambiar. Si la filtración termina confirmándose, Samsung apostaría por depender más del procesamiento de imagen que de añadir nuevos sensores. Solo cuando el dispositivo sea presentado oficialmente será posible comprobar si esa estrategia mantiene el nivel fotográfico que caracteriza a la serie Ultra.

Imagen ilustrativa: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)